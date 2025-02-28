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Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском

Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском - РИА Новости, 28.02.2025

Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском

Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:44:00+03:00

2025-02-28T12:44:00+03:00

2025-02-28T14:08:00+03:00

происшествия

курский район

курск

александр хинштейн

курская область

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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана", — написал он.Как уточняется, жертвами ДТП стали четыре человека, еще пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Врио губернатора добавил, что на месте происшествия постарался оказать поддержку родственникам погибших и пообещал им всю необходимую помощь.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.По данным полиции, авария произошла примерно в 8:20 на пятом километре Юго-Восточного объезда Курска. Там столкнулись пять грузовых и шесть легковых автомобилей.

курский район

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курский район, курск, александр хинштейн, курская область