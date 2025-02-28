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Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском - РИА Новости, 28.02.2025
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12:44 28.02.2025 (обновлено: 14:08 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/dtp-2002182463.html
Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском
Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском - РИА Новости, 28.02.2025
Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском
Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:44:00+03:00
2025-02-28T14:08:00+03:00
происшествия
курский район
курск
александр хинштейн
курская область
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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. &quot;По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана&quot;, — написал он.Как уточняется, жертвами ДТП стали четыре человека, еще пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Врио губернатора добавил, что на месте происшествия постарался оказать поддержку родственникам погибших и пообещал им всю необходимую помощь.Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.По данным полиции, авария произошла примерно в 8:20 на пятом километре Юго-Восточного объезда Курска. Там столкнулись пять грузовых и шесть легковых автомобилей.
курский район
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происшествия, курский район, курск, александр хинштейн, курская область
Происшествия, Курский район, Курск, Александр Хинштейн, Курская область
Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском

Хинштейн назвал плохую видимость причиной ДТП под Курском с четырьмя погибшими

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана", — написал он.

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramМесто массового ДТП в Курске
Место массового ДТП в Курске - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Место массового ДТП в Курске
Как уточняется, жертвами ДТП стали четыре человека, еще пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Врио губернатора добавил, что на месте происшествия постарался оказать поддержку родственникам погибших и пообещал им всю необходимую помощь.
Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.
По данным полиции, авария произошла примерно в 8:20 на пятом километре Юго-Восточного объезда Курска. Там столкнулись пять грузовых и шесть легковых автомобилей.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
 
ПроисшествияКурский районКурскАлександр ХинштейнКурская область
 
 
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