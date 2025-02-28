Хинштейн назвал причину массового ДТП под Курском
Хинштейн назвал плохую видимость причиной ДТП под Курском с четырьмя погибшими
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Смертельная авария в Курском районе произошла, предварительно, из-за тумана, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
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"По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана", — написал он.
Как уточняется, жертвами ДТП стали четыре человека, еще пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Врио губернатора добавил, что на месте происшествия постарался оказать поддержку родственникам погибших и пообещал им всю необходимую помощь.
Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.
По данным полиции, авария произошла примерно в 8:20 на пятом километре Юго-Восточного объезда Курска. Там столкнулись пять грузовых и шесть легковых автомобилей.
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на месте массового ДТП в Курске