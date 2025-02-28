https://ria.ru/20250228/dtp-2002164634.html
Под Курском произошло ДТП с участием 11 машин, есть погибшие
Под Курском произошло ДТП с участием 11 машин, есть погибшие - РИА Новости, 28.02.2025
Под Курском произошло ДТП с участием 11 машин, есть погибшие
Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате ДТП с участием 11 машин под Курском, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:58:00+03:00
2025-02-28T11:58:00+03:00
2025-02-28T12:02:00+03:00
происшествия
курская область
курск
курский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КУРСК, 28 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате ДТП с участием 11 машин под Курском, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области. "Двадцать восьмого февраля 2025 года примерно в 8.20 на 5-м километре Юго-Восточного объезда города Курска в Курском районе, по предварительным данным, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате аварии столкнулись пять грузовых и шесть легковых автомобилей. "В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения", - добавляется в сообщении. На месте работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, выясняются обстоятельства произошедшего. "Разбирательство стоит на контроле начальника УМВД России по Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250228/dtp-2002120118.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курск, курский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курская область, Курск, Курский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Курском произошло ДТП с участием 11 машин, есть погибшие
В ДТП с участием 11 машин под Курском четыре человека погибли и пять пострадали