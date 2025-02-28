https://ria.ru/20250228/dtp-2002120118.html

В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025

В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:40:00+03:00

2025-02-28T09:40:00+03:00

2025-02-28T09:44:00+03:00

происшествия

мелеузовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 28 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на 158 километре трассы Р-240 вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района. "В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на дороге сильный туман.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

мелеузовский район

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелеузовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан