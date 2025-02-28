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В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025
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09:40 28.02.2025 (обновлено: 09:44 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/dtp-2002120118.html
В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие
В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2025
В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:40:00+03:00
2025-02-28T09:44:00+03:00
происшествия
мелеузовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 28 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на 158 километре трассы Р-240 вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района. "В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на дороге сильный туман.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
мелеузовский район
республика башкортостан
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происшествия, мелеузовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Мелеузовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии девять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с 9 автомобилями на федеральной трассе в Башкирии

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто столкновения автомобилей на трассе в Башкирии
Место столкновения автомобилей на трассе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место столкновения автомобилей на трассе в Башкирии
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УФА, 28 фев - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на федеральной трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло на 158 километре трассы Р-240 вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района.
© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто столкновения автомобилей на трассе в Башкирии
Место столкновения автомобилей на трассе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место столкновения автомобилей на трассе в Башкирии
"В результате ДТП погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дороге сильный туман.
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ПроисшествияМелеузовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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