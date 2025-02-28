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ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды - РИА Новости, 28.02.2025
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08:34 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/drk-2002107594.html
ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды
ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды - РИА Новости, 28.02.2025
ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды
Демократическая Республика Конго (ДРК) призывает страны-члены ООН ввести санкции против Руанды в соответствии с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:34:00+03:00
2025-02-28T08:34:00+03:00
в мире
руанда
россия
ангола
жюдит суминва тулука
василий небензя
оон
демократическая республика конго
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) призывает страны-члены ООН ввести санкции против Руанды в соответствии с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука. На прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой "постановил", что повстанцы из группировки М23 должны прекратить боевые действия в ДР Конго и вывести свои подразделения из страны. Совбез ООН также акцентировал внимание на поддержку Руандой повстанческих сил и "призвал Руандийские силы обороны прекратить поддерживать M23 и немедленно покинуть территорию ДРК без выдвижения предварительных условий". "Я думаю, что с того момента, как мы обратились к ним (СБ ООН – ред.), мы можем в это (действия со стороны СБ ООН – ред.) поверить, но прошло много времени, прежде чем мы получили именно эту резолюцию, в которой, наконец, упоминается Руанда напрямую. Но мы добрались туда. Теперь вопрос в том, как ООН сможет воплотить все это в жизнь. Сегодня важно, чтобы все страны-члены ООН могли индивидуально поддержать эту резолюцию посредством санкций, которые каждая из них может ввести, чтобы вынудить страну-агрессора (Раунда – ред.) уйти из ДРК", - сказала Тулука. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает. В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву. МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250205/usaid-1997430375.html
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руанда
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в мире, руанда, россия, ангола, жюдит суминва тулука, василий небензя, оон, демократическая республика конго
В мире, Руанда, Россия, Ангола, Жюдит Суминва Тулука, Василий Небензя, ООН, Демократическая Республика Конго
ДР Конго призвала ООН ввести санкции против Руанды

Премьер ДРК Тулука призвала страны-члены ООН ввести санкции против Руанды

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Демократическая Республика Конго (ДРК) призывает страны-члены ООН ввести санкции против Руанды в соответствии с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН, заявила РИА Новости премьер ДРК Жюдит Суминва Тулука.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой "постановил", что повстанцы из группировки М23 должны прекратить боевые действия в ДР Конго и вывести свои подразделения из страны. Совбез ООН также акцентировал внимание на поддержку Руандой повстанческих сил и "призвал Руандийские силы обороны прекратить поддерживать M23 и немедленно покинуть территорию ДРК без выдвижения предварительных условий".
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"Я думаю, что с того момента, как мы обратились к ним (СБ ООН – ред.), мы можем в это (действия со стороны СБ ООН – ред.) поверить, но прошло много времени, прежде чем мы получили именно эту резолюцию, в которой, наконец, упоминается Руанда напрямую. Но мы добрались туда. Теперь вопрос в том, как ООН сможет воплотить все это в жизнь. Сегодня важно, чтобы все страны-члены ООН могли индивидуально поддержать эту резолюцию посредством санкций, которые каждая из них может ввести, чтобы вынудить страну-агрессора (Раунда – ред.) уйти из ДРК", - сказала Тулука.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.
В конце января повстанцы движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической республики Конго (ДРК), а в середине февраля взяли под контроль Букаву - столицу провинции Южное Киву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
Место взрыва на встрече лидеров повстанцев из движения M23 с жителями в захваченном городе Букаву - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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В миреРуандаРоссияАнголаЖюдит Суминва ТулукаВасилий НебензяООНДемократическая Республика Конго
 
 
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