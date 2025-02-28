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Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 28.02.2025
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16:44 28.02.2025 (обновлено: 16:45 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/domodedovo-2002258478.html
Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству
Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству - РИА Новости, 28.02.2025
Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству
Арбитражный суд Московской области отложил на 25 марта предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:44:00+03:00
2025-02-28T16:45:00+03:00
россия
израиль
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отложил на 25 марта предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства подконтрольное Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Предварительные слушания отложены на 25 марта", - сказал собеседник агентства. В пятницу в закрытом режиме прошло первое предварительное заседание. Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта. Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации". Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану. Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний. Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", наложил ряд других запретов, а также обязал ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html
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россия, израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству

Суд отложил на 25 марта слушания по иску ГП РФ о передаче Домодедово государству

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отложил на 25 марта предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства подконтрольное Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Предварительные слушания отложены на 25 марта", - сказал собеседник агентства. В пятницу в закрытом режиме прошло первое предварительное заседание.
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Росавиации оценили риски для работы Домодедово после судебного иска
7 февраля, 14:15
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово
1 февраля, 18:25
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.
Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний.
Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", наложил ряд других запретов, а также обязал ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
29 января, 11:43
 
РоссияИзраильДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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