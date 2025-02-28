Источник: суд отложил слушания по иску ГП о передаче Домодедово государству
Суд отложил на 25 марта слушания по иску ГП РФ о передаче Домодедово государству
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области отложил на 25 марта предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства подконтрольное Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Предварительные слушания отложены на 25 марта", - сказал собеседник агентства. В пятницу в закрытом режиме прошло первое предварительное заседание.
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению Домодедово
1 февраля, 18:25
Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.
Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний.
Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", наложил ряд других запретов, а также обязал ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
29 января, 11:43