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Суд закрыл слушания по иску ГП о передаче государству аэропорта Домодедово - РИА Новости, 28.02.2025
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11:53 28.02.2025 (обновлено: 16:40 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/domodedovo-2002163067.html
Суд закрыл слушания по иску ГП о передаче государству аэропорта Домодедово
Суд закрыл слушания по иску ГП о передаче государству аэропорта Домодедово - РИА Новости, 28.02.2025
Суд закрыл слушания по иску ГП о передаче государству аэропорта Домодедово
Арбитражный суд Московской области решил провести в закрытом режиме рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:53:00+03:00
2025-02-28T16:40:00+03:00
происшествия
россия
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области решил провести в закрытом режиме рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства подконтрольное Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд считает возможным удовлетворить ходатайство… провести рассмотрение дела… в закрытом режиме", - огласил резолютивную часть определения суда судья Александр Шиляев.Ходатайство было подано истцом. По словам его представителя, рассматривается иск в защиту национальных интересов и в материалах дела есть сведения об антитерростической безопасности, системе авиационной безопасности, раскрываются материалы уголовных дел, иная информация, которая может быть использована против интересов государства. Представители "Домодедово" высказались против закрытия слушаний.Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний.Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", наложил ряд других запретов, а также обязал ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы."Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html
https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996074205.html
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происшествия, россия, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
Суд закрыл слушания по иску ГП о передаче государству аэропорта Домодедово

Иск ГП о передаче государству аэропорта Домодедово заслушают в закрытом режиме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области решил провести в закрытом режиме рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ, в котором она оспаривает ряд сделок и просит взыскать в доход государства подконтрольное Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющее с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд считает возможным удовлетворить ходатайство… провести рассмотрение дела… в закрытом режиме", - огласил резолютивную часть определения суда судья Александр Шиляев.
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Ходатайство было подано истцом. По словам его представителя, рассматривается иск в защиту национальных интересов и в материалах дела есть сведения об антитерростической безопасности, системе авиационной безопасности, раскрываются материалы уголовных дел, иная информация, которая может быть использована против интересов государства. Представители "Домодедово" высказались против закрытия слушаний.
Генпрокуратура в своем иске к Каменщику, еще одному бенефициару группы "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным компаниям группы просит признать недействительными (ничтожными) девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта.
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В то же время, говорится в иске, прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.
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Суд в январе по заявлению Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику и Когану.
Суд также обязал Каменщика и Когана "обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества" ООО "ДМЕ Холдинг", привлеченного к делу третьим лицом, и всех компаний ответчиков, запретил Каменщику и Когану давать распоряжения, "направленные на отчуждение или оставление вне юрисдикции Российской Федерации… имущества" компаний группы, а также распоряжения о приостановке работы компаний.
Суд запретил органам управления компаний группы "останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность, дестабилизировать любую деятельность по оказанию услуг воздушным транспортом", наложил ряд других запретов, а также обязал ответчиков обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юрлиц группы.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Аэропорт Домодедово прокомментировал иск Генпрокуратуры
29 января, 11:43
 
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