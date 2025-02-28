https://ria.ru/20250228/dnr-2002267918.html

Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском

Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском - РИА Новости, 28.02.2025

Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском

Украинские военные начали саботировать приказы командования под Красноармейском, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале со ссылкой на радиоперехваты. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:09:00+03:00

2025-02-28T17:09:00+03:00

2025-02-28T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002288099_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_b6327ed831488036a29fb5b21c8aac15.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские военные начали саботировать приказы командования под Красноармейском, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале со ссылкой на радиоперехваты.Судя по одному из них, командир подразделения противника требовал от подчиненного с позывным Астра выслать солдат для перевозки вещей."Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы", — говорится в публикации.В четверг Народная милиция республики опубликовала еще один перехват. На записи можно услышать, как командир ВСУ, возмущенный тем, что военные оставили позицию под Красноармейском, приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжение обстрела.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.В конце прошлой недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России продолжают охватывать Красноармейск с флангов и успешно купируют попытки контратак ВСУ.

https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446829.html

https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, денис пушилин