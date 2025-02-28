Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском
Солдаты ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском в ДНР
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Украинские военные начали саботировать приказы командования под Красноармейском, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале со ссылкой на радиоперехваты.
Судя по одному из них, командир подразделения противника требовал от подчиненного с позывным Астра выслать солдат для перевозки вещей.
"Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы", — говорится в публикации.
В четверг Народная милиция республики опубликовала еще один перехват. На записи можно услышать, как командир ВСУ, возмущенный тем, что военные оставили позицию под Красноармейском, приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжение обстрела.
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Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
В конце прошлой недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России продолжают охватывать Красноармейск с флангов и успешно купируют попытки контратак ВСУ.
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