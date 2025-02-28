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Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2025
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05:42 28.02.2025 (обновлено: 05:58 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/diplomatiya-2002096440.html
Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе
Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2025
Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе
Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:42:00+03:00
2025-02-28T05:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает Госдеп."В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий", — говорится в заявлении.В частности, США высказали обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, а также заявили о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html
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в мире, сша, россия, государственный департамент сша, стамбул
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Стамбул
Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

Госдеп: представители России и США обсудили нормализацию работы дипмиссий

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает Госдеп.
"В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий", — говорится в заявлении.
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В частности, США высказали обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, а также заявили о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.
Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.
Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
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