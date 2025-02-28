https://ria.ru/20250228/diplomatiya-2002096440.html

Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.02.2025

Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:42:00+03:00

2025-02-28T05:42:00+03:00

2025-02-28T05:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает Госдеп."В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий", — говорится в заявлении.В частности, США высказали обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, а также заявили о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.

https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, государственный департамент сша, стамбул