Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе
Госдеп: представители России и США обсудили нормализацию работы дипмиссий
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает Госдеп.
"В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий", — говорится в заявлении.
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Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.
Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
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