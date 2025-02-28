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В Госдепе рассказали о переговорах представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
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05:36 28.02.2025 (обновлено: 05:52 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/diplomatiya-2002096070.html
В Госдепе рассказали о переговорах представителей России и США в Стамбуле
В Госдепе рассказали о переговорах представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдепе рассказали о переговорах представителей России и США в Стамбуле
Представители США и РФ на встрече в Стамбуле договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает госдеп. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:36:00+03:00
2025-02-28T05:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Представители США и РФ на встрече в Стамбуле договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает госдеп.Как говорится в сообщении, участники переговоров "договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем". Дата и место этих контактов будет определено дополнительно, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002066136.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, стамбул
В мире, США, Государственный департамент США, Россия, Стамбул
В Госдепе рассказали о переговорах представителей России и США в Стамбуле

Госдеп: представители США и России договорились о новой встрече

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к встрече представителей РФ и США в Стамбуле
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Представители США и РФ на встрече в Стамбуле договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает госдеп.
Как говорится в сообщении, участники переговоров "договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем". Дата и место этих контактов будет определено дополнительно, говорится в сообщении.
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