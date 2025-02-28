https://ria.ru/20250228/deti-2002088031.html
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах - РИА Новости, 28.02.2025
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах
В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:24:00+03:00
2025-02-28T03:24:00+03:00
2025-02-28T03:24:00+03:00
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства - сократить на 25% численность детей в таких учреждениях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит. "Двадцать пять процентов детей находятся в учреждениях необоснованно, поэтому наша задача сократить на 25% в общей численности детей в учреждениях за счёт усиления работы с семьями, за счёт помощи, сопровождения, поддержки семей, которым непросто", - сказала детский омбудсмен. Она отметила, что в России в детских домах, приютах, интернатах сейчас находятся около 60 тысяч детей, но только у 6 тысяч из них нет обоих родителей или родственников, которые могли бы ими заниматься. "Мои специалисты уже проехали 57 регионов. Большую часть я посещала лично по итогам уже этой проверки. И, знаете, когда мы увидели эту картину, то поняли, что эта система складывалась годами. Знаете, как у нас бывает: так принято, так сложилось, и никто не может дать конкретный ответ, почему работает это так, а не иначе. А работает это следующим образом: в какой-то трудный момент для семьи проще семью разлучить, поместить ребёнка в учреждение, чем работать на помощь семье без разлучения", - рассказала Львова-Белова. По ее словам, важной проблемой является то, что социальные учреждения "заточены на заполняемости коечного фонда", поскольку в противном случае у них может быть урезан бюджет. "Все нацелено на то, чтобы эти койки были заполнены всеми возможными способами. И где-то это, можно сказать, преступление", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20241022/tysjachi-1979234178.html
https://ria.ru/20240917/detdom-1973134000.html
https://ria.ru/20241113/lvova-belova-1983487935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова призвала сократить число детей в детских домах
Львова-Белова: в 25 процентов случаев дети находятся в детдомах необоснованно
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В 25% случаев в России дети находятся в детских домах, интернатах и приютах необоснованно, задача Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства - сократить на 25% численность детей в таких учреждениях, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова
в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит.
"Двадцать пять процентов детей находятся в учреждениях необоснованно, поэтому наша задача сократить на 25% в общей численности детей в учреждениях за счёт усиления работы с семьями, за счёт помощи, сопровождения, поддержки семей, которым непросто", - сказала детский омбудсмен.
Она отметила, что в России в детских домах, приютах, интернатах сейчас находятся около 60 тысяч детей, но только у 6 тысяч из них нет обоих родителей или родственников, которые могли бы ими заниматься.
"Мои специалисты уже проехали 57 регионов. Большую часть я посещала лично по итогам уже этой проверки. И, знаете, когда мы увидели эту картину, то поняли, что эта система складывалась годами. Знаете, как у нас бывает: так принято, так сложилось, и никто не может дать конкретный ответ, почему работает это так, а не иначе. А работает это следующим образом: в какой-то трудный момент для семьи проще семью разлучить, поместить ребёнка в учреждение, чем работать на помощь семье без разлучения", - рассказала Львова-Белова.
По ее словам, важной проблемой является то, что социальные учреждения "заточены на заполняемости коечного фонда", поскольку в противном случае у них может быть урезан бюджет.
"Все нацелено на то, чтобы эти койки были заполнены всеми возможными способами. И где-то это, можно сказать, преступление", - добавила уполномоченный.