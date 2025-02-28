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Львова-Белова рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях - РИА Новости, 28.02.2025
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02:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/deti-2002086595.html
Львова-Белова рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях
Львова-Белова рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях - РИА Новости, 28.02.2025
Львова-Белова рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях
Число детей в социальных учреждениях с момента начала Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в июне 2024 года сократилось с 60 до 53 РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T02:51:00+03:00
2025-02-28T02:51:00+03:00
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число детей в социальных учреждениях с момента начала Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в июне 2024 года сократилось с 60 до 53 тысяч, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит. "Мы, когда начинали, было 60 тысяч детей в учреждениях. В настоящий момент уже 53 тысячи, даже чуть меньше за этот период времени. Постепенная перестройка, фокус внимания на семье, а не на учреждении, приводит к тому, что постепенно мы этот показатель снижаем. А это же не просто показатель, это же не просто цифра, это судьбы конкретных детей и семей наших российских", - сказала она. Кроме того, детский омбудсмен отметила, что за время выездов инспекции специалистами ее аппарата было изучено 4,5 тысячи личных дел детей, 2,3 тысячи взяты в работу. "Взяли в работу 2300 (личных дел - ред.), 500 детей благодаря выстроенной помощи близким уже удалось вернуть в родные семьи", - добавила она.
https://ria.ru/20241022/tysjachi-1979234178.html
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова рассказала о сокращении числа детей в соцучреждениях

Львова-Белова: число детей в соцучреждениях за полгода сократилось до 53 тысяч

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число детей в социальных учреждениях с момента начала Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в июне 2024 года сократилось с 60 до 53 тысяч, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в 2024 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такой аудит.
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"Мы, когда начинали, было 60 тысяч детей в учреждениях. В настоящий момент уже 53 тысячи, даже чуть меньше за этот период времени. Постепенная перестройка, фокус внимания на семье, а не на учреждении, приводит к тому, что постепенно мы этот показатель снижаем. А это же не просто показатель, это же не просто цифра, это судьбы конкретных детей и семей наших российских", - сказала она.
Кроме того, детский омбудсмен отметила, что за время выездов инспекции специалистами ее аппарата было изучено 4,5 тысячи личных дел детей, 2,3 тысячи взяты в работу.
"Взяли в работу 2300 (личных дел - ред.), 500 детей благодаря выстроенной помощи близким уже удалось вернуть в родные семьи", - добавила она.
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