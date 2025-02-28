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Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
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12:08 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ
Китайский стартап DeepSeek AI стремительно захватывает глобальный рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:08:00+03:00
2025-02-28T12:08:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский стартап DeepSeek AI стремительно захватывает глобальный рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США, пишет журнал Foreign Affairs. "За два месяца после выпуска компанией DeepSeek мощной открытой модели искусственного интеллекта этот прорыв уже начал трансформировать мировой рынок ИИ", - отмечает издание. Как указывает Foreign Affairs, модель DeepSeek-V3 по своим возможностям сопоставима с разработками ведущих американских лабораторий, таких как ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) и Llama (Meta*), но стоит в разы дешевле. В январе компания представила еще одну модель DeepSeek-R1, которая по своим характеристикам приближается к новейшим решениям OpenAI, но стоит всего 5% от их цены. Эксперты подчеркивают, что открытость китайских ИИ-моделей сыграла ключевую роль в их быстром распространении. В отличие от большинства американских моделей ИИ, которые являются закрытыми и принадлежат частным компаниям, модели DeepSeek доступны в открытом доступе - их можно свободно скачивать, изменять и адаптировать для различных нужд, оплачивая лишь вычислительные мощности. "Китай и США понимают, что развитие этих технологий может дать военные преимущества, что делает борьбу за лидерство в ИИ еще более значимой", - пишет издание. По мнению автора статьи, США не могут продолжать полагаться только на закрытые системы крупных компаний для конкуренции с Китаем. Он отмечает, что американскому правительству необходимо поддерживать разработку и распространение открытых ИИ-моделей. "DeepSeek представляет угрозу лидерству США в сфере искусственного интеллекта, открывая Китаю путь к доминирующим позициям на мировом рынке, несмотря на попытки Вашингтона ограничить доступ Пекина к передовым ИИ-технологиям", - заключается в статье. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250127/deepseek-1995684210.html
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технологии, сша, китай, вашингтон (штат), apple, nasdaq, в мире
Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат), Apple, Nasdaq, В мире
Китайский DeepSeek AI угрожает технологическому лидерству США, пишут СМИ

Стартап DeepSeek AI угрожает лидерству США в развитии ИИ

© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Китайский стартап DeepSeek AI стремительно захватывает глобальный рынок искусственного интеллекта, представляя серьезную угрозу технологическому лидерству США, пишет журнал Foreign Affairs.
"За два месяца после выпуска компанией DeepSeek мощной открытой модели искусственного интеллекта этот прорыв уже начал трансформировать мировой рынок ИИ", - отмечает издание.
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Как указывает Foreign Affairs, модель DeepSeek-V3 по своим возможностям сопоставима с разработками ведущих американских лабораторий, таких как ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) и Llama (Meta*), но стоит в разы дешевле. В январе компания представила еще одну модель DeepSeek-R1, которая по своим характеристикам приближается к новейшим решениям OpenAI, но стоит всего 5% от их цены.
Эксперты подчеркивают, что открытость китайских ИИ-моделей сыграла ключевую роль в их быстром распространении. В отличие от большинства американских моделей ИИ, которые являются закрытыми и принадлежат частным компаниям, модели DeepSeek доступны в открытом доступе - их можно свободно скачивать, изменять и адаптировать для различных нужд, оплачивая лишь вычислительные мощности.
"Китай и США понимают, что развитие этих технологий может дать военные преимущества, что делает борьбу за лидерство в ИИ еще более значимой", - пишет издание.
По мнению автора статьи, США не могут продолжать полагаться только на закрытые системы крупных компаний для конкуренции с Китаем. Он отмечает, что американскому правительству необходимо поддерживать разработку и распространение открытых ИИ-моделей. "DeepSeek представляет угрозу лидерству США в сфере искусственного интеллекта, открывая Китаю путь к доминирующим позициям на мировом рынке, несмотря на попытки Вашингтона ограничить доступ Пекина к передовым ИИ-технологиям", - заключается в статье.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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