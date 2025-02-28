https://ria.ru/20250228/citigroup-2002206896.html

Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT

Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT - РИА Новости, 28.02.2025

Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT

Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:59:00+03:00

2025-02-28T13:59:00+03:00

2025-02-28T18:47:00+03:00

сша

citigroup

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15925/97/159259766_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_543a9de67b42aa2e4d4f675da36ce0d8.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times. "Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов", — говорится в материале.Инцидент произошел еще в апреле 2024 года. Транзакцию пропустили два сотрудника банка, на следующий день ее одобрили для обработки.Третий работник обнаружил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя полтора часа после проведения платежа. В итоге перевод отменили.Согласно внутреннему отчету и информации от двух источников, деньги не покинули банк, а Федеральная резервная система США была в курс случившегося. В прошлом году у Citigroup произошло десять ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее одного миллиарда долларов каждая, а в 2023-м — 13, отмечается в публикации. Кроме того, в 2024 году банк оштрафовали на 136 миллионов долларов из-за неустранения проблем в области контроля рисков, резюмирует газета.

https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, citigroup, в мире