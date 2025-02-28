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Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT - РИА Новости, 28.02.2025
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13:59 28.02.2025 (обновлено: 18:47 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/citigroup-2002206896.html
Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT
Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT - РИА Новости, 28.02.2025
Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT
Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:59:00+03:00
2025-02-28T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times. "Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов", — говорится в материале.Инцидент произошел еще в апреле 2024 года. Транзакцию пропустили два сотрудника банка, на следующий день ее одобрили для обработки.Третий работник обнаружил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя полтора часа после проведения платежа. В итоге перевод отменили.Согласно внутреннему отчету и информации от двух источников, деньги не покинули банк, а Федеральная резервная система США была в курс случившегося. В прошлом году у Citigroup произошло десять ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее одного миллиарда долларов каждая, а в 2023-м — 13, отмечается в публикации. Кроме того, в 2024 году банк оштрафовали на 136 миллионов долларов из-за неустранения проблем в области контроля рисков, резюмирует газета.
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сша, citigroup, в мире
США, Citigroup, В мире
Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет FT

FT: американский Citibank ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банк Citigroup ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов, пишет газета Financial Times.
"Citigroup зачислил на счет клиента 81 триллион долларов, хотя должен был отправить только 280 долларов", — говорится в материале.
Инцидент произошел еще в апреле 2024 года. Транзакцию пропустили два сотрудника банка, на следующий день ее одобрили для обработки.
Третий работник обнаружил проблему с остатками на счетах и отреагировал спустя полтора часа после проведения платежа. В итоге перевод отменили.
Согласно внутреннему отчету и информации от двух источников, деньги не покинули банк, а Федеральная резервная система США была в курс случившегося.
В прошлом году у Citigroup произошло десять ситуаций с ошибочными транзакциями на сумму не менее одного миллиарда долларов каждая, а в 2023-м — 13, отмечается в публикации.
Кроме того, в 2024 году банк оштрафовали на 136 миллионов долларов из-за неустранения проблем в области контроля рисков, резюмирует газета.
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