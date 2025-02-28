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В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола - РИА Новости, 28.02.2025
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола
Полицейские задержали мужчину, испугавшего жителей поселка Вурнары в Чувашии стрельбой из автомата, оружие оказалось страйкбольным, сообщило МВД региона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:07:00+03:00
2025-02-28T17:07:00+03:00
2025-02-28T17:07:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, испугавшего жителей поселка Вурнары в Чувашии стрельбой из автомата, оружие оказалось страйкбольным, сообщило МВД региона. В пятницу около 10 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы поселка Вурнары о том, что во дворе частного дома по улице Советская мужчина стреляет из автомата. "Прибыв на место происшествия, полицейские оцепили хозяйство, затем проникли в дом и задержали 42-летнего мужчину с автоматом, который оказался страйкбольным и был приобретен им через маркетплейс три дня назад", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Чувашии, возмутителем спокойствия стал 42-летний житель Казани, находящийся на учете в медицинском учреждении. "Мужчина направлен в специализированное медицинское учреждение. Автомат изъят", - подчеркнули в МВД республики.
https://ria.ru/20240914/oruzhie-1972761025.html
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происшествия, советский , казань
Происшествия, Советский , Казань
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола
Полицейские в Чувашии задержали стрелявшего из автомата для страйкбола