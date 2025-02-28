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В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола - РИА Новости, 28.02.2025
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17:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/chuvashija-2002267272.html
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола - РИА Новости, 28.02.2025
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола
Полицейские задержали мужчину, испугавшего жителей поселка Вурнары в Чувашии стрельбой из автомата, оружие оказалось страйкбольным, сообщило МВД региона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:07:00+03:00
2025-02-28T17:07:00+03:00
происшествия
советский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, испугавшего жителей поселка Вурнары в Чувашии стрельбой из автомата, оружие оказалось страйкбольным, сообщило МВД региона. В пятницу около 10 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы поселка Вурнары о том, что во дворе частного дома по улице Советская мужчина стреляет из автомата. "Прибыв на место происшествия, полицейские оцепили хозяйство, затем проникли в дом и задержали 42-летнего мужчину с автоматом, который оказался страйкбольным и был приобретен им через маркетплейс три дня назад", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Чувашии, возмутителем спокойствия стал 42-летний житель Казани, находящийся на учете в медицинском учреждении. "Мужчина направлен в специализированное медицинское учреждение. Автомат изъят", - подчеркнули в МВД республики.
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происшествия, советский , казань
Происшествия, Советский , Казань
В Чувашии задержали мужчину, испугавшего жителей автоматом для страйкбола

Полицейские в Чувашии задержали стрелявшего из автомата для страйкбола

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, испугавшего жителей поселка Вурнары в Чувашии стрельбой из автомата, оружие оказалось страйкбольным, сообщило МВД региона.
В пятницу около 10 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы поселка Вурнары о том, что во дворе частного дома по улице Советская мужчина стреляет из автомата.
"Прибыв на место происшествия, полицейские оцепили хозяйство, затем проникли в дом и задержали 42-летнего мужчину с автоматом, который оказался страйкбольным и был приобретен им через маркетплейс три дня назад", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Чувашии, возмутителем спокойствия стал 42-летний житель Казани, находящийся на учете в медицинском учреждении.
"Мужчина направлен в специализированное медицинское учреждение. Автомат изъят", - подчеркнули в МВД республики.
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