Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России
Чернышенко: около трех млн туристов посетили Русский Север и Арктику в 2024 году
Озеро. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики, только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщили со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в его аппарате.
"Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек – это на 7% больше, чем в 2023 году. Это касается и россиян, и гостей из-за рубежа", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении.
Уточняется, что из общего числа туристов, посетивших регионы России, по подсчетам Центра стратегических разработок (ЦСР), арктические территории посетило более 1,3 миллиона туристов, тогда как в 2023 году территорию посетило порядка 1,2 миллиона человек. Среди северных регионов чаще всего туристы посещали Вологодскую область и Карелию – порядка 700 тысяч поездок, среди арктических регионов – Мурманскую область - почти полмиллиона поездок.
"В лидерах по росту популярности – Чукотка, где количество туристов выросло более чем в 2 раза. Также существенный рост турпоездок – в Мурманской области (+18,6%), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%)", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.
Сообщается, что практически в 2 раза выросло количество иностранных туристов в регионе – ими совершено более 75 тысяч поездок. "Наиболее значительная доля иностранных туристов в Мурманской области (7,7%) – в декабре они совершили 20% от всех поездок в регион. При этом иностранные туристы, в отличие от россиян, одинаково активно ездят в Арктику и на Север как зимой, так и в летний сезон. С декабря 2023 года по февраль 2024 ими было совершено 23,5 тысячи поездок, а летом 2024 года - 25,5 тысячи", - рассказали в аппарате вице-премьера.
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что растущий интерес к Русскому Северу и Арктике не случаен и дальнейший рост турпоездок в эти регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры.
"Развитие туристической инфраструктуры, в том числе, строительство глэмпингов и модульных гостиниц на побережье Баренцева моря и Прионежья, способствует дальнейшему привлечению путешественников. За последние два года по нацпроекту направили регионам, находящимся в Арктической зоне, более 570 миллиона рублей на создание модулей. Строятся с поддержкой и крупные гостиничные комплексы с общим номерным фондом порядка 1,1 тысячи номеров. Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта "Рай Из" на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей", – процитировали Решетникова в сообщении.
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