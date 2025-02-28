https://ria.ru/20250228/chernyshenko-2002251245.html

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 28.02.2025

Чернышенко заявил о росте числа турпоездок по России

Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики, только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек, что на 7%... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:24:00+03:00

2025-02-28T16:24:00+03:00

2025-02-28T16:24:00+03:00

туризм

россия

арктика

мурманская область

дмитрий чернышенко

максим решетников

туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики, только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщили со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в его аппарате. "Число турпоездок по России стабильно растет, в том числе и в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 миллиона человек – это на 7% больше, чем в 2023 году. Это касается и россиян, и гостей из-за рубежа", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении. Уточняется, что из общего числа туристов, посетивших регионы России, по подсчетам Центра стратегических разработок (ЦСР), арктические территории посетило более 1,3 миллиона туристов, тогда как в 2023 году территорию посетило порядка 1,2 миллиона человек. Среди северных регионов чаще всего туристы посещали Вологодскую область и Карелию – порядка 700 тысяч поездок, среди арктических регионов – Мурманскую область - почти полмиллиона поездок. "В лидерах по росту популярности – Чукотка, где количество туристов выросло более чем в 2 раза. Также существенный рост турпоездок – в Мурманской области (+18,6%), Красноярском крае (+16,1%) и Якутии (+10,6%)", - подчеркнули в аппарате вице-премьера. Сообщается, что практически в 2 раза выросло количество иностранных туристов в регионе – ими совершено более 75 тысяч поездок. "Наиболее значительная доля иностранных туристов в Мурманской области (7,7%) – в декабре они совершили 20% от всех поездок в регион. При этом иностранные туристы, в отличие от россиян, одинаково активно ездят в Арктику и на Север как зимой, так и в летний сезон. С декабря 2023 года по февраль 2024 ими было совершено 23,5 тысячи поездок, а летом 2024 года - 25,5 тысячи", - рассказали в аппарате вице-премьера. Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что растущий интерес к Русскому Северу и Арктике не случаен и дальнейший рост турпоездок в эти регионы напрямую связан с развитием современной туристической инфраструктуры. "Развитие туристической инфраструктуры, в том числе, строительство глэмпингов и модульных гостиниц на побережье Баренцева моря и Прионежья, способствует дальнейшему привлечению путешественников. За последние два года по нацпроекту направили регионам, находящимся в Арктической зоне, более 570 миллиона рублей на создание модулей. Строятся с поддержкой и крупные гостиничные комплексы с общим номерным фондом порядка 1,1 тысячи номеров. Также поддержали по программе льготного кредитования проект горнолыжного курорта "Рай Из" на Полярном Урале, который станет мощной точкой притяжения как российских, так и иностранных гостей", – процитировали Решетникова в сообщении.

https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html

https://ria.ru/20250222/rossija-2000970516.html

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001400305.html

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арктика

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россия, арктика, мурманская область, дмитрий чернышенко, максим решетников, туризм