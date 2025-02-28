https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца - РИА Новости, 28.02.2025
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:34:00+03:00
2025-02-28T17:34:00+03:00
2025-02-28T17:34:00+03:00
вологодская область
череповец
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца. "Пока идет пересборка власти города, Череповец находится под прямым управлением региона. Сложившаяся ситуация показала, что выстроенная губернатором области Георгием Филимоновым вертикаль власти позволяет не только контролировать ситуацию, но и обеспечить эффективную реализацию инфраструктурных и социальных проектов, стабильную работу по всем направлениям", – сообщил глава Заксобрания в своем телеграм-канале. По словам Жестянникова, бесшовный переход власти обеспечен, однако сейчас усилен контроль за исполнением поручений губернатора. На встрече глава областного парламента обсудил с участниками ремонт Октябрьского моста, строительство ФОКа в Зашекснинском районе, ремонт школ №№25,30, 40, ремонт улицы Мира, благоустройство дворов. "Нужно сформировать подробную дорожную карту по всем направлениям, а также назначить ответственного за каждым из них. Консолидируем усилия, подключаем к контролю депутатов. Будем детально отрабатывать все возникающие вопросы, оперативно реагировать на проблемы", – подчеркнул председатель Заксобрания.
https://ria.ru/20250228/vrachi-2002127971.html
https://ria.ru/20250226/zhestyannikov-2001756029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца.
"Пока идет пересборка власти города, Череповец
находится под прямым управлением региона. Сложившаяся ситуация показала, что выстроенная губернатором области Георгием Филимоновым
вертикаль власти позволяет не только контролировать ситуацию, но и обеспечить эффективную реализацию инфраструктурных и социальных проектов, стабильную работу по всем направлениям", – сообщил глава Заксобрания в своем телеграм-канале.
По словам Жестянникова, бесшовный переход власти обеспечен, однако сейчас усилен контроль за исполнением поручений губернатора.
На встрече глава областного парламента обсудил с участниками ремонт Октябрьского моста, строительство ФОКа в Зашекснинском районе, ремонт школ №№25,30, 40, ремонт улицы Мира, благоустройство дворов.
"Нужно сформировать подробную дорожную карту по всем направлениям, а также назначить ответственного за каждым из них. Консолидируем усилия, подключаем к контролю депутатов. Будем детально отрабатывать все возникающие вопросы, оперативно реагировать на проблемы", – подчеркнул председатель Заксобрания.