Рейтинг@Mail.ru
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:34 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца - РИА Новости, 28.02.2025
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:34:00+03:00
2025-02-28T17:34:00+03:00
вологодская область
череповец
сергей жестянников
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f61a481a11b0152443cc59ec208e7bea.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца. "Пока идет пересборка власти города, Череповец находится под прямым управлением региона. Сложившаяся ситуация показала, что выстроенная губернатором области Георгием Филимоновым вертикаль власти позволяет не только контролировать ситуацию, но и обеспечить эффективную реализацию инфраструктурных и социальных проектов, стабильную работу по всем направлениям", – сообщил глава Заксобрания в своем телеграм-канале. По словам Жестянникова, бесшовный переход власти обеспечен, однако сейчас усилен контроль за исполнением поручений губернатора. На встрече глава областного парламента обсудил с участниками ремонт Октябрьского моста, строительство ФОКа в Зашекснинском районе, ремонт школ №№25,30, 40, ремонт улицы Мира, благоустройство дворов. "Нужно сформировать подробную дорожную карту по всем направлениям, а также назначить ответственного за каждым из них. Консолидируем усилия, подключаем к контролю депутатов. Будем детально отрабатывать все возникающие вопросы, оперативно реагировать на проблемы", – подчеркнул председатель Заксобрания.
https://ria.ru/20250228/vrachi-2002127971.html
https://ria.ru/20250226/zhestyannikov-2001756029.html
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a13cb3f4b19f087586118f57d80f3659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
череповец, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца

Жестянников встретился с обновленной командой мэрии Череповца

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с новой командой мэрии Череповца.
"Пока идет пересборка власти города, Череповец находится под прямым управлением региона. Сложившаяся ситуация показала, что выстроенная губернатором области Георгием Филимоновым вертикаль власти позволяет не только контролировать ситуацию, но и обеспечить эффективную реализацию инфраструктурных и социальных проектов, стабильную работу по всем направлениям", – сообщил глава Заксобрания в своем телеграм-канале.
Участковый врач - терапевт поликлиники - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена
Вчера, 10:06
По словам Жестянникова, бесшовный переход власти обеспечен, однако сейчас усилен контроль за исполнением поручений губернатора.
На встрече глава областного парламента обсудил с участниками ремонт Октябрьского моста, строительство ФОКа в Зашекснинском районе, ремонт школ №№25,30, 40, ремонт улицы Мира, благоустройство дворов.
"Нужно сформировать подробную дорожную карту по всем направлениям, а также назначить ответственного за каждым из них. Консолидируем усилия, подключаем к контролю депутатов. Будем детально отрабатывать все возникающие вопросы, оперативно реагировать на проблемы", – подчеркнул председатель Заксобрания.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Жестянников: вводим новый формат работы - отчеты глав на сессии Заксобрания
26 февраля, 16:24
 
Вологодская областьЧереповецСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала