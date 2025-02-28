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Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП - РИА Новости, 28.02.2025
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Шоубиз
 
15:14 28.02.2025 (обновлено: 15:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/bujnov-2002235387.html
Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП
Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП - РИА Новости, 28.02.2025
Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП
Народный артист РФ Александр Буйнов не будет отменять запланированные концерты после ДТП с его участием, которое произошло в Подмосковье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:14:00+03:00
2025-02-28T15:16:00+03:00
шоубиз
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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александр буйнов
сергей пудовкин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов не будет отменять запланированные концерты после ДТП с его участием, которое произошло в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор артиста Сергей Пудовкин. Пудовкин ранее сообщил РИА Новости о том, что Буйнов окажет всю необходимую помощь пострадавшей женщине после ДТП в Подмосковье. "Это, безусловно, эмоционально сложная ситуация, потому что пострадал человек - к счастью, не сильно... Никаких отмен мероприятий нет. Александр Николаевич эмоционально переживает, но с точки зрения работы все запланированные мероприятия, а их очень много, будут проведены в полном объеме. Такие сложные в эмоциональном плане моменты, которые могут случиться с каждым, не означают остановку этой работы", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Буйнов на Lexus сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, пострадавшая госпитализирована. Там уточнили, что у пенсионерки диагностирован разрыв связки ноги. После инцидента Буйнов публично выразил свои извинения пострадавшей, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оперативность.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, апрелевка, александр буйнов, сергей пудовкин, новости культуры
Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Апрелевка, Александр Буйнов, Сергей Пудовкин, Новости культуры
Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП

Директор Буйнова Пудовкин: певец не будет отменять запланированные концерты

© РИА НовостиАлександр Буйнов на концерте
Александр Буйнов на концерте - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Александр Буйнов на концерте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов не будет отменять запланированные концерты после ДТП с его участием, которое произошло в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор артиста Сергей Пудовкин.
Пудовкин ранее сообщил РИА Новости о том, что Буйнов окажет всю необходимую помощь пострадавшей женщине после ДТП в Подмосковье.
«
"Это, безусловно, эмоционально сложная ситуация, потому что пострадал человек - к счастью, не сильно... Никаких отмен мероприятий нет. Александр Николаевич эмоционально переживает, но с точки зрения работы все запланированные мероприятия, а их очень много, будут проведены в полном объеме. Такие сложные в эмоциональном плане моменты, которые могут случиться с каждым, не означают остановку этой работы", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Буйнов на Lexus сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, пострадавшая госпитализирована. Там уточнили, что у пенсионерки диагностирован разрыв связки ноги. После инцидента Буйнов публично выразил свои извинения пострадавшей, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оперативность.
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ШоубизПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАпрелевкаАлександр БуйновСергей ПудовкинНовости культуры
 
 
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