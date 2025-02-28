https://ria.ru/20250228/bujnov-2002235387.html

Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП

Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП - РИА Новости, 28.02.2025

Буйнов не намерен отменять запланированные концерты из-за ДТП

Народный артист РФ Александр Буйнов не будет отменять запланированные концерты после ДТП с его участием, которое произошло в Подмосковье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:14:00+03:00

2025-02-28T15:14:00+03:00

2025-02-28T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Александр Буйнов не будет отменять запланированные концерты после ДТП с его участием, которое произошло в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор артиста Сергей Пудовкин. Пудовкин ранее сообщил РИА Новости о том, что Буйнов окажет всю необходимую помощь пострадавшей женщине после ДТП в Подмосковье. "Это, безусловно, эмоционально сложная ситуация, потому что пострадал человек - к счастью, не сильно... Никаких отмен мероприятий нет. Александр Николаевич эмоционально переживает, но с точки зрения работы все запланированные мероприятия, а их очень много, будут проведены в полном объеме. Такие сложные в эмоциональном плане моменты, которые могут случиться с каждым, не означают остановку этой работы", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Буйнов на Lexus сбил пенсионерку на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, пострадавшая госпитализирована. Там уточнили, что у пенсионерки диагностирован разрыв связки ноги. После инцидента Буйнов публично выразил свои извинения пострадавшей, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медиков за оперативность.

https://ria.ru/20250227/dtp-2001900929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, апрелевка, александр буйнов, сергей пудовкин, новости культуры