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Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной - РИА Новости, 28.02.2025
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20:02 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/britanets-2002336565.html
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной - РИА Новости, 28.02.2025
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной
Переехавший в Россию англичанин Сэм на своем YouTube-канале рассказал, что разочаровался в Великобритании. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:02:00+03:00
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россия
великобритания
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Переехавший в Россию англичанин Сэм на своем YouTube-канале рассказал, что разочаровался в Великобритании."Что меня по-настоящему разочаровывает в Великобритании, — это колоссальная разница между реальностью и тем, что нам внушают по ТВ. &lt;...&gt; Похоже, все эти эксперты и понятия не имеют, что думают об этих проблемах обычные люди. И я, конечно, знаю, что сотрудники ВВС и эксперты принадлежат к среднему и высшему классам, не ведая трудностей, с которыми сталкивается страна", — заявил он.По мнению мужчины, современная Великобритания находится в упадке и не способна справиться с проблемами, которые необходимо решать."А здесь, в России, их решают. Вы никогда не увидите столь вопиющего антиобщественного поведения и хулиганства. Здесь подобное не встретишь, — добавил мужчина.При этом Сэм рассказал, что любит Британию, однако живет в России уже 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной

Переехавший в РФ британец разочаровался в своей родине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрохожая на одной из улиц
Прохожая на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Переехавший в Россию англичанин Сэм на своем YouTube-канале рассказал, что разочаровался в Великобритании.
"Что меня по-настоящему разочаровывает в Великобритании, — это колоссальная разница между реальностью и тем, что нам внушают по ТВ. <...> Похоже, все эти эксперты и понятия не имеют, что думают об этих проблемах обычные люди. И я, конечно, знаю, что сотрудники ВВС и эксперты принадлежат к среднему и высшему классам, не ведая трудностей, с которыми сталкивается страна", — заявил он.
По мнению мужчины, современная Великобритания находится в упадке и не способна справиться с проблемами, которые необходимо решать.
"А здесь, в России, их решают. Вы никогда не увидите столь вопиющего антиобщественного поведения и хулиганства. Здесь подобное не встретишь, — добавил мужчина.
При этом Сэм рассказал, что любит Британию, однако живет в России уже 20 лет.
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