https://ria.ru/20250228/britanets-2002336565.html

Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной

Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной - РИА Новости, 28.02.2025

Переехавший в Россию британец сравнил страну с родиной

Переехавший в Россию англичанин Сэм на своем YouTube-канале рассказал, что разочаровался в Великобритании. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:02:00+03:00

2025-02-28T20:02:00+03:00

2025-02-28T20:02:00+03:00

россия

великобритания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770309441_0:222:3248:2048_1920x0_80_0_0_33d683e39eaa94d3dd10097d3fe271c1.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Переехавший в Россию англичанин Сэм на своем YouTube-канале рассказал, что разочаровался в Великобритании."Что меня по-настоящему разочаровывает в Великобритании, — это колоссальная разница между реальностью и тем, что нам внушают по ТВ. <...> Похоже, все эти эксперты и понятия не имеют, что думают об этих проблемах обычные люди. И я, конечно, знаю, что сотрудники ВВС и эксперты принадлежат к среднему и высшему классам, не ведая трудностей, с которыми сталкивается страна", — заявил он.По мнению мужчины, современная Великобритания находится в упадке и не способна справиться с проблемами, которые необходимо решать."А здесь, в России, их решают. Вы никогда не увидите столь вопиющего антиобщественного поведения и хулиганства. Здесь подобное не встретишь, — добавил мужчина.При этом Сэм рассказал, что любит Британию, однако живет в России уже 20 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, в мире