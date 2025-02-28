https://ria.ru/20250228/briks-2002332791.html

Главу Нового банка развития БРИКС выписали из больницы

Главу Нового банка развития БРИКС выписали из больницы - РИА Новости, 28.02.2025

Главу Нового банка развития БРИКС выписали из больницы

Главу Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф, которую госпитализировали в Шанхае 21 февраля, выписали из больницы, она вернулась к работе в штаб-квартире... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:49:00+03:00

2025-02-28T19:49:00+03:00

2025-02-28T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главу Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф, которую госпитализировали в Шанхае 21 февраля, выписали из больницы, она вернулась к работе в штаб-квартире организации, сообщается в ее аккаунте в соцсети X. Ранее бразильское издание Globo сообщало, что Роуссефф была госпитализирована в Шанхае 21 февраля. Утверждалось, что она почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение. В ее аккаунте в соцсети X сообщалось, что Роуссефф чувствует себя хорошо и ее должны выписать из больницы в ближайшие дни. "Президент Дилма Роуссефф была выписана вчера (27 февраля - ред.) и сейчас работает в обычном режиме в штаб-квартире Нового банка развития (БРИКС) в Шанхае", - говорится в сообщении на странице Роуссефф в соцсети X, опубликованном в пятницу. Накануне Минфин РФ сообщал, что Роуссефф 26 февраля выступала по видеоконференцсвязи на первой встрече заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Бразилии в Кейптауне. Бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф была избрана главой банка БРИКС (Нового банка развития) в 2023 году. Штаб-квартира банка находится в Шанхае.

https://ria.ru/20250226/briks-2001828960.html

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шанхай, бразилия, россия, брикс, новый банк развития, в мире