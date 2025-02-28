https://ria.ru/20250228/brazilija-2002088218.html
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок - РИА Новости, 28.02.2025
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок
Жители Сан-Паулу в четверг увидели первого полярного медвежонка, рожденного в Южной Америке от медведей, 10 лет назад прибывших в местный аквариум из России,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:28:00+03:00
2025-02-28T03:28:00+03:00
2025-02-28T03:28:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Жители Сан-Паулу в четверг увидели первого полярного медвежонка, рожденного в Южной Америке от медведей, 10 лет назад прибывших в местный аквариум из России, сообщил портал G1. "Нур, белая медведица, которая родилась в Сан-Паулу, в четверг в первый раз предстала перед публикой", - пишет портал. Аквариум Сан-Паулу в Бразилии сообщил, что медвежонок родился 17 ноября у Авроры и Перегрино, приехавших в далекую Бразилию из Казанского зоопарка в рамках международной программы сохранения вида. При рождении Нур весила около 400 граммов. За малышкой в первые месяцы ее жизни и за ее мамой постоянно наблюдала команда ветеринаров, которым помогали российские специалисты.
https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-паулу (город), бразилия, южная америка, в мире
Сан-Паулу (город), Бразилия, Южная Америка, В мире
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок
Жители Сан-Паулу впервые увидели медвежонка, рожденного от российских медведей