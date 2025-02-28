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В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок - РИА Новости, 28.02.2025
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03:28 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/brazilija-2002088218.html
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок - РИА Новости, 28.02.2025
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок
Жители Сан-Паулу в четверг увидели первого полярного медвежонка, рожденного в Южной Америке от медведей, 10 лет назад прибывших в местный аквариум из России,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:28:00+03:00
2025-02-28T03:28:00+03:00
сан-паулу (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Жители Сан-Паулу в четверг увидели первого полярного медвежонка, рожденного в Южной Америке от медведей, 10 лет назад прибывших в местный аквариум из России, сообщил портал G1. "Нур, белая медведица, которая родилась в Сан-Паулу, в четверг в первый раз предстала перед публикой", - пишет портал. Аквариум Сан-Паулу в Бразилии сообщил, что медвежонок родился 17 ноября у Авроры и Перегрино, приехавших в далекую Бразилию из Казанского зоопарка в рамках международной программы сохранения вида. При рождении Нур весила около 400 граммов. За малышкой в первые месяцы ее жизни и за ее мамой постоянно наблюдала команда ветеринаров, которым помогали российские специалисты.
https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html
https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html
сан-паулу (город)
бразилия
южная америка
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сан-паулу (город), бразилия, южная америка, в мире
Сан-Паулу (город), Бразилия, Южная Америка, В мире
В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок

Жители Сан-Паулу впервые увидели медвежонка, рожденного от российских медведей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДетеныш белого медведя
Детеныш белого медведя - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Детеныш белого медведя. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев - РИА Новости. Жители Сан-Паулу в четверг увидели первого полярного медвежонка, рожденного в Южной Америке от медведей, 10 лет назад прибывших в местный аквариум из России, сообщил портал G1.
"Нур, белая медведица, которая родилась в Сан-Паулу, в четверг в первый раз предстала перед публикой", - пишет портал.
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Аквариум Сан-Паулу в Бразилии сообщил, что медвежонок родился 17 ноября у Авроры и Перегрино, приехавших в далекую Бразилию из Казанского зоопарка в рамках международной программы сохранения вида. При рождении Нур весила около 400 граммов.
За малышкой в первые месяцы ее жизни и за ее мамой постоянно наблюдала команда ветеринаров, которым помогали российские специалисты.
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