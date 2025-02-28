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В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком

В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 28.02.2025

В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком

Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:44:00+03:00

2025-02-28T09:44:00+03:00

2025-02-28T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Малой Лепетихе, погибли женщина с ребенком, которых везли в больницу на госпитализацию", - сообщил представитель экстренных служб. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале писал, что один человек пострадал в Малой Лепетихе во время удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту.

https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия