https://ria.ru/20250228/bpla-2002122027.html
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 28.02.2025
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:44:00+03:00
2025-02-28T09:44:00+03:00
2025-02-28T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Малой Лепетихе, погибли женщина с ребенком, которых везли в больницу на госпитализацию", - сообщил представитель экстренных служб. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале писал, что один человек пострадал в Малой Лепетихе во время удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту.
https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком
В Херсонской области при ударе БПЛА по машине скорой погибли женщина с ребенком