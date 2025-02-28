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В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:44 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/bpla-2002122027.html
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком - РИА Новости, 28.02.2025
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:44:00+03:00
2025-02-28T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Малой Лепетихе, погибли женщина с ребенком, которых везли в больницу на госпитализацию", - сообщил представитель экстренных служб. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале писал, что один человек пострадал в Малой Лепетихе во время удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при ударе БПЛА погибли женщина с ребенком

В Херсонской области при ударе БПЛА по машине скорой погибли женщина с ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 фев - РИА Новости. Женщина с ребенком погибли в Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара украинского беспилотника по карете скорой помощи, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Малой Лепетихе, погибли женщина с ребенком, которых везли в больницу на госпитализацию", - сообщил представитель экстренных служб.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале писал, что один человек пострадал в Малой Лепетихе во время удара по сельскому фельдшерско-акушерскому пункту.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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