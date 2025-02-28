https://ria.ru/20250228/borodino-2002168604.html

Презрение к смерти. Герои Бородинской битвы

Презрение к смерти. Герои Бородинской битвы - РИА Новости, 28.02.2025

Презрение к смерти. Герои Бородинской битвы

Бородинское сражение — крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года, которая разрушила планы Наполеона. Сражение стало символом мужества русского народа. Солдаты стояли насмерть, преграждая французам дорогу на Москву. Однако за каждым военным достижением в первую очередь стоят мастерство и решительность командиров.

2025-02-28T13:50:00+03:00

2025-02-28T13:50:00+03:00

2025-02-28T13:52:00+03:00

гении русских побед

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москва

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отечественная война (1812)

михаил голенищев-кутузов

михаил барклай-де-толли

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Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов Об брал Измаил под началом Суворова, искусными маневрами разбил войско великого визиря Юсуф-паши, и даже после двух ужасных ранений в голову не стал боятся вражеских пуль. Харизматичного и невероятно образованного Михаила Кутузова обожали подчиненные и уважали в правящих кругах. Именно ему предстояло спасти Россию от непобедимой армии Наполеона. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Из школьной программы многие помнят имена знаменитых участников Бородинской битвы — Петра Багратиона и Михаила Барклая-де-Толли. На поле отважно сражались и другие командиры, чьи имена зачастую незнакомы широкой аудитории.О судьбах и героизме участников сражения при Бородино рассказал Лев Агронов — старший научный сотрудник Музея-панорамы "Бородинская битва"."Досадно было, боя ждали". Подготовка к Бородинской битве— 20 августа 1812 года Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими армиями. Через 9 дней он прибыл к армии в деревне Царево-Займище. До Москвы оставалось более 180 километров. Нужно было срочно выбирать позицию для генеральной битвы. Кутузов ждал подхода подкреплений и Московского ополчения. Счет времени шел на сутки и даже на часы. Уже 3 сентября 1812 года русские войска встали на Бородинском поле — в 120 километрах к западу от Москвы. Началось оборудование позиции для битвы.Один из главных военных теоретиков 19 века Карл фон Клаузевиц во время войны 1812 года служил в рядах русской армии и так оценивал выбор места для генерального сражения:Россия чрезвычайно бедна позициями. Там, где еще имеются большие болота, местность настолько покрыта лесами, что трудно найти достаточное пространство для расположения сколько-нибудь значительной массы войск; там, где леса вырублены, как между Смоленском и Москвой, местность плоская, без определенно выраженного рельефа, нет глубоко врезанных долин, поля не огорожены, а, следовательно, всюду легко проходимы, селения имеют деревянные постройки, а потому мало пригодны для обороны. К этому надо добавить, что и в этих местах широкий обзор встречается лишь изредка, так как повсюду разбросаны небольшие перелески.В общем, выбор позиций очень стеснен. Поэтому, если полководец, как то было с Кутузовым, должен, не теряя времени, дать сражение и найти на протяжении двух-трех переходов подходящую местность, то, конечно, ему приходится мириться со многим.За несколько дней Кутузов сформировал Главный штаб соединенных армий. Он находился над управлением войсками и доверил командование армиями главнокомандующим — Михаилу Барклаю-де-Толли и Петру Багратиону."Здесь и будем умирать!" Как русские пехотинцы стали символом мужества— Русская пехота занимала заранее подготовленные позиции на укрепленных рубежах. Это позволило ей долго и упорно защищаться от атак французских войск. В том, что российские войска сумели встать и оборудовать позиции на Бородинском поле огромная заслуга Петра Коновницына, командира русского арьергарда. Он оказал упорное и умело организованное сопротивление противнику, смог задержать его продвижение. 13 часов под Гжатском и 10 часов в бою у Колоцкого монастыря он сдерживал наступление противника. Ветеран Отечественной войны, отставной унтер-офицер Тихонов вспоминал:Коновницын, сударь, был такой генерал: что на смотру, что на ученьи, что на полковом празднике, что в деле, всегда одинаковый. Ловкий и распорядительный был Генерал, спокойный. А ты видишь, что начальник спокоен, ну, и сам не сомневаешься ни в чем.Во время генеральной битвы при Бородино Коновницын командовал 3-й пехотной дивизией, а после ранения Багратиона временно возглавил левый фланг русской армии и сумел организовать оборону войск. Когда в отошедшие войска Багратиона прибыл генерал Дмитрий Дохтуров, он весело сказал Коновницыну: Всё! Здесь и будем умирать. Отсюда больше ни шагу.В Бородинском сражении отличился и Дмитрий Неверовский, командир 27-й пехотной дивизии. Его дивизия сыграла важную роль в обороне русских позиций, проявила стойкость и мужество в условиях жестоких боев. Неверовский смог сохранить боевой дух своих войск даже в самые критические моменты сражения.Его дивизия потеряла около 70% состава и фактически прекратила существовать. Сразу после окончания Отечественной войны Неверовский написал о ней краткие воспоминания, которые успел отправить родственникам:26 числа августа, через один день отдыху, неприятель со светом начал генеральное сражение. Граф Воронцов с дивизией своей поставлен был защищать батарею, но множеством неприятеля был сбит, и сам Воронцов ранен. Я был послан с дивизией подкрепить его и вошел в жестокий огонь; несколько раз дивизия и я с ней вместе ходили в штыки. Напоследок патроны и заряды пушечные все расстреляли, и мою дивизию сменили; я укомплектовался патронами и зарядами и вошел вторично в сражение, которое продолжалось до ночи. Вся армия дралась упорно; но неприятеля было вдвое числом; мы удержали место, выключая наш левый фланг; подал неприятель назад. Таковых сражений едва ли когда бывало, сам неприятель сознается в сем.Бородинское сражение отличалось высокой плотностью боевых действий и хаосом на поле боя. Пехота часто сталкивалась с атакующими французскими войсками в близких боях. Это требовало от солдат высокой дисциплины, стойкости и мужества. О силе духа российского солдата яркое свидетельство оставил вестфальский лейтенант И. Ваксмут:Когда мы проехали место этой ужасной бойни, с левой стороны дороги из-под согнутых ветвей деревьев выползли две жалкие фигуры, которые еще с 7 сентября влачили здесь убогое существование. Это были два русских пехотинца, которые потеряли в битве ноги. Опираясь на руки, они необычайно проворно проползли через ужаснейшую грязь и протянули свои головные уборы, умоляя о куске хлеба. Боже мой! <…> Мы убедились здесь в том, насколько глубоко в сознании русского солдата укоренилась воинская дисциплина. Два жалких калеки, очевидно распознали во мне и Ф., по золотым украшениям наших голов, офицеров. Прощаясь с нами и благодаря нас, они отдали нам воинскую честь по всем правилам, утопая в грязи на своих обрубках ног, но тем не менее вытянувшись во фрунт и сдвинув головные уборы на правую сторону – редкое свидетельство солдатской выдержки при таких обстоятельствах, которое дает основание для самых серьезных размышлений. Размышлений, которые вряд ли посещали Наполеона, когда он думал о своем противнике."Эх, были схватки боевые…". Стойкость кавалеристов— У Наполеона было серьезное превосходство в коннице: около 28 тысяч кавалеристов Великой французской армии противостояли примерно 17,5 тысячам кавалеристов русской армии. Это сдерживало действия российской конницы.Однако русским войскам все равно удавалось успешно атаковать французов. Например, отличились кавалеристы под командованием атамана Матвея Платова и генерала Федора Уварова. Они атаковали ослабленный левый фланг неприятеля. Это напугало французов. Наполеон прекратил атаки против русского левого фланга, и армия Кутузова смогла организовать оборону. Работу русской кавалерии при Бородино характеризуют записки генерала русской императорской армии Киприана Крейца, в ходе Бородинской битвы командовал бригадой 3-го резервного кавалерийского корпуса:26-го: незабвенное Бородинское дело. Считая его последним в своей жизни, всякий дрался, чтобы увековечить свое имя. Я командовал 3-м кавалерийским корпусом, то есть 3-мя драгунскими полками … На самом рассвете получил повеление графа Барклая <…> спешить на левый фланг батареи Раевского.Под сильными выстрелами пушечными и ружейными я выстроил в 1-ю линию Сибирской и Оренбургской полки, а Иркутский, как слабее, назначил в резерв; примкнула к нему конная артиллерия с 12 орудиями роты Смагина, а как пехота неприятельская приближалась к фронту, то Сибирский полк немедленно бросился в атаку и линия восстановилась, показались потом вестфальские карабинеры и те были атакованы с успехом и опрокинуты. Дым пороха не дозволял видеть вовсе неприятельских движений, между тем рота артиллерии была истреблена и отослана назад, на место ее прибыла рота Никитина. Ни храбрость начальника, ни меткость выстрелов не предохранили ее тоже от истребления. Лошади и люди побиты, ящики взорваны, орудия и сам полковник ранен. Заменены были ротой Кандибы.Между тем я был также ранен пехотной пулей, и две лошади подо мной были убиты, но еще остался при фронте, которого ряды ежеминутно слабели. Потом начались кавалерийские атаки с переменчивым счастьем, генерал Дятков ранен был саблей, я получил другую рану, но еще дрался и держал свою позицию. В 2 часа, быв ранен картечью, упал с лошади, которая также была убита, но посажен на другую, продолжал еще действовать, как вдруг сильным натиском неприятельской кавалерии опрокинут и еще три раза ранен, отнесен был в полицейскую линию для перевязки, и оставался больным до Тарутинского дела.Документы зафиксировали следующие ранения Крейца при Бородино: "Контужен в правый бок, ранен картечью в правое плечо, пулей в правую руку, осколком гранаты в правую ногу"."Вы должны жертвовать собою". Роль русской артиллерии в Бородинском сражении— Бородинская битва самая масштабная в истории, если говорить о применении артиллерии и артиллерийского огня. Русская армия насчитывала 54 артиллерийских роты и отдельных батареи, 624 полевых орудий и более 10 тысяч человек, которые их обслуживали. И почти всё это было задействовано.Артиллеристы сыграли важную роль в битве. Они защищали русские позиции и наносили огромные потери неприятелю, что влияло на ход всей битвы.Считается, что успех русских артиллеристов связан с приказом, который отдал командующий русской артиллерией Александр Кутайсов. В нем говорилось: Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий.Этот приказ противоречил указаниям Александра I, которые Кутузов получил перед битвой. Император хотел сохранить оружие, но артиллерия была пассивна во время сражения. Кутайсов же приказывал уничтожать живую силу врага.Среди особенно отличившихся при Бородино нижних чинов артиллерийской роты был фейерверкер Иван Волков — военный музыкант. Он обучал музыкантов, дирижировал военным оркестром и по собственному желанию нес службу строевого артиллериста.Благодаря своей смекалке Волков в самый разгар боя за два часа ввел в строй орудие, которое повредило французское ядро, и тут же сам открыл из него огонь по противнику. После Бородинского сражения Иван был награжден солдатским знаком отличия — Георгиевским крестом.Отличилась при Бородино и 1-я легкая рота гвардейской артиллерии, которую возглавил штабс-капитан Николай Ладыгин. О действиях его рты вспоминал 17-летний прапорщик 2-й легкой гвардейской роты Авраам Норов:Несколько правее от нас действовала небольшая батарея; мы узнали впоследствии, что это был остаток нашей гвардейской 1-й легкой роты, которая уже давно боролась возле Измайловского полка; ею командовал штабс-капитан Ладыгин, заменивший раненого ротного командира Вельяминова; она уже готовилась сняться с позиции от офомной потери в людях и лошадях, от растраты всех зарядов и по причине подбитых орудий. И действительно, она скоро снялась, но возвратилась в бой к вечеру с половинным числом орудий и людей. Из ее семи офицеров уцелел только один Ладыгин.Я вдруг почувствовал электрическое сотрясение, упал возле орудия и увидел, что моя левая нога раздроблена вдребезги... Я еще видел, как наши кирасиры, бывшие дотоле бездействующими зрителями, понеслись в атаку. Положение неприятельской батареи, конечно, было хуже нашей; выстрелом одного из наших единорогов, заряженного гранатой, взорван был там зарядный ящик; в густом облаке дыма нельзя было различить, что там происходило.Норов лишился левой ноги, после Бородинской битвы попал в плен и чудом его пережил. Но, несмотря на инвалидность, он продолжил военную службу.До конца выполнил свой долг при Бородино 20-летний Николай Распопов — подпоручик батарейной роты №12. На мой взгляд, судьба тяжело раненого Распопова очень пронзительна и отлично характеризует эпоху. Он оставил воспоминания о Бородинской битве:26-го августа, полагаю, что в 12-м часу утра роковая граната вертелась у моего орудия, солдаты, приверженные ко мне, указывая на нее, умоляли меня нагнуться. “Теперь не время нагибаться”, – отвечал я [прим. ред.: Распопов считал недопустимым для офицерской чести, как тогда говорили, "кланяться снарядам"]. В ответ на мои слова гранату разорвало: я и несколько человек из моего отряда были ранены. Я упал на землю и думал, что скажу последнее прости моим товарищам… Когда начали свозить артиллерийские орудия, солдаты моего отделения вспомнили обо мне и на своих руках вынесли из среды окружавших меня трупов.Николай Распопов продолжил службу на костылях, но не получил какой-либо материальной помощи. Зато после наполеоновских войн Распопова лично представили императору Александру I, который выдал ему пособие и отправил на лечение к лучшим парижским врачам. Николай снова смог самостоятельно ходить и был награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость".Но лишь немногие из героев Бородинской битвы получили заслуженные награды. Огромное количество солдат и командиров навсегда остались безвестными. Например, Ростислав Захаров, который командовал 1-ой конной батареей российской гвардии.26 августа батарея отражала наступление французов из Утицкого леса и не дала им прорвать левый фланг, чтобы окружить русскую армию. Капитан Захаров первым увидел в кустарнике неприятеля, повернул батарею влево и развернул орудия на огневой позиции. Он остановился на расстоянии близкого картечного выстрела и открыл беглый огонь по выходящим из леса французам. Передовые части французской колонны были полностью уничтожены. Капитан Захаров получил смертельные ранения осколками гранаты и умер спустя 15 минут.Его командир полковник Козен вспоминал: "Захаров за Бородино вполне заслужил Георгиевский крест, а мы не могли ему даже поставить деревянного"."Ни на единый шаг не отступил". Как ополченцы усилили русскую армию— При Бородино в составе русской армии сражались около 30 тысяч ополченцев, которые были вооружены в основном пиками и топорами и не имели нужной военной подготовки. Перед битвой ополченцы строили укрепления, а во время сражения выносили раненых с поля битвы (зачастую прямо под огнем), доставляли артиллерийские боеприпасы на батареи, несли тыловую службу.О действиях ополченцев по эвакуации раненых с поля Бородинской битвы сохранился уникальный документ. В районе деревни Семеновское сражались бойцы 1-й Сводной гренадерской. Во главе этой бригады получил роковую рану Петр Багратион, капитан Тимофей Букарев был контужен и ранен. Истекая кровью, он остался лежать на поле боя среди тел убитых. Капитана нашел и спас его 60-летний отец — прапорщик ополчения Букарев.Среди ополченцев был Дмитрий Шелехов. В 1811 году он окончил физико-математическое отделение Московского университета, в период Отечественной войны вступил в Московское ополчение, командовал ротой 1-го пешего казачьего полка.Шелехов оставил воспоминания о Бородинской битве:Полк наш, состоявший из людей Московского уезда, был собран в полном составе к 1 августа [прим. ред.: 13 августа]. Второй пехотный казачий полк <…> вступил в Москву 10-го августа. Из этих двух полков составилась бригада, которой были выданы из Московского арсенала ружья со штыками английской работы и по пяти боевых патронов на каждого ратника [прим. ред.: вместо положенных пехотинцу 60 патронов]. Патроны, за неимением форменных сум [прим. ред.: патронных сумок], помещались в особых карманах, нашитых на казакины <…>. Для обучения ратников строю, эволюциям и ружейным приемам дано было в каждую ополченную роту из Московского Гарнизонного полка по 4 рядовых и 1 унтер-офицеру.У ополченцев не было даже полноценного военного обоза, почти полностью отсутствовала артиллерия. Строевая и боевая подготовка ратников заняла не более 7–10 дней, в то время как стандартная программа обучения российского пехотинца была рассчитана на 8–9 месяцев. В ополчение вступил и писатель Петр Вяземский, который стал прапорщиком Московского ополчения. А поэт Василий Жуковский возглавил роту 1-го пешего казачьего полка.В начале генеральной битвы 7 сентября 1812 года вооруженный ружьями 1-й пеший казачий полк Московского ополчения выдвинули ближе к боевой линии. По воспоминаниям Шелехова: … люди, не приученные к маршировке под музыку (у нас не было даже барабанов), не упражнявшиеся в стрельбе, едва знавшие какие-нибудь построения; люди, предводительствуемые начальниками, столь же неопытными, как и они сами – люди эти стойко выдерживали убийственный огонь неприятельской артиллерии <…> в половине Бородинского сражения наша бригада находилась уже под ядрами, вступив в резерв боевой линии левого фланга.В наградном документе указано, что командир 2-го егерского полка Московского ополчения Александр Талызин "под Бородином, находясь с полком более 6 часов под ядрами, ни на единый шаг не отступил от места своего назначения". Вскоре после Бородинской битвы московские ополченцы пошли на укомплектование действующей армии и активно участвовали в сражениях войны 1812 года.Бородинская битва стала решающей в Отечественной войне 1812 года. На карту было поставлено существование Российской империи. Несмотря на численное превосходство французов, русские войска сражались до конца, проявив невероятное мужество и стойкость.Начальник главного штаба 1-й Западной армии Алексей Петрович Ермолов, человек очень жесткий и не склонный к сентиментализму, так вспоминал о Бородинской битве:Не было случая, в котором бы оказано было более равнодушия к опасностям, более терпения и твердости, решительнейшего презрения смерти! Сомнительный успех долгое время всегда более льстивший неприятелю, не только не ослабил дух войск, но воззвал к напряжениям, едва силы человеческие не превосходящим. Все испытано в сей день до чего может возвыситься достоинство человека: любовь к отечеству, преданность к государю никогда не имели достойнейших жертв, беспредельное повиновение, строгость в соблюдении порядка, чувство гордости быть защитником отечества не имели славнейших примеров!Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneRGyyaorGf

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бородино, петр багратион, москва, франция, отечественная война (1812), михаил голенищев-кутузов, михаил барклай-де-толли