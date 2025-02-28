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Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав - РИА Новости, 28.02.2025
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18:44 28.02.2025 (обновлено: 18:55 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/bloger-2002310235.html
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав - РИА Новости, 28.02.2025
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав
Автоблогера Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) ранее лишали водительских прав, свидетельствует информация Госавтоинспекции, с которой... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:44:00+03:00
2025-02-28T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автоблогера Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) ранее лишали водительских прав, свидетельствует информация Госавтоинспекции, с которой ознакомилось РИА Новости. По данным ресурса Госавтоинспекции, Алиасхабов ранее был лишен водительских прав трижды, последний раз его лишали прав в январе 2024 года на 12 месяцев. Накануне автоблогер был задержан в Москве. По данным столичного главка СК РФ, молодой человек пытался за взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС отделаться от административного протокола за пьяное вождение. В отношении Алиасхабова возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, автоблогер не погашал вовремя штрафы ГИБДД, теперь приставы взыскивают с него 90 тысяч рублей долга.
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гибдд мвд рф, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), блогер, россия, москва
ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Блогер, Россия, Москва
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав

Автоблогера Ахмеда Wengallbi Алиасхабова трижды лишали водительских прав

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАвтоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автоблогера Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) ранее лишали водительских прав, свидетельствует информация Госавтоинспекции, с которой ознакомилось РИА Новости.
По данным ресурса Госавтоинспекции, Алиасхабов ранее был лишен водительских прав трижды, последний раз его лишали прав в январе 2024 года на 12 месяцев.
Накануне автоблогер был задержан в Москве. По данным столичного главка СК РФ, молодой человек пытался за взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС отделаться от административного протокола за пьяное вождение. В отношении Алиасхабова возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, автоблогер не погашал вовремя штрафы ГИБДД, теперь приставы взыскивают с него 90 тысяч рублей долга.
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