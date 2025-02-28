https://ria.ru/20250228/bloger-2002310235.html
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав - РИА Новости, 28.02.2025
Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав
Автоблогера Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) ранее лишали водительских прав, свидетельствует информация Госавтоинспекции, с которой... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:44:00+03:00
2025-02-28T18:44:00+03:00
2025-02-28T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Автоблогера Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов) ранее лишали водительских прав, свидетельствует информация Госавтоинспекции, с которой ознакомилось РИА Новости. По данным ресурса Госавтоинспекции, Алиасхабов ранее был лишен водительских прав трижды, последний раз его лишали прав в январе 2024 года на 12 месяцев. Накануне автоблогер был задержан в Москве. По данным столичного главка СК РФ, молодой человек пытался за взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС отделаться от административного протокола за пьяное вождение. В отношении Алиасхабова возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, автоблогер не погашал вовремя штрафы ГИБДД, теперь приставы взыскивают с него 90 тысяч рублей долга.
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Автоблогера Wengallbi трижды лишали прав
Автоблогера Ахмеда Wengallbi Алиасхабова трижды лишали водительских прав