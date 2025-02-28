Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 28.02.2025 (обновлено: 06:12 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/bitkoin-2002097966.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов - РИА Новости, 28.02.2025
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу снижается на 5,5%, впервые с ноября 2024 года она опустилась ниже 80 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:00:00+03:00
2025-02-28T06:12:00+03:00
в мире
биткоин
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_0:63:2975:1736_1920x0_80_0_0_9893e463b7c064990a7974b774ef18d8.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 5,5%, впервые с ноября 2024 года она опустилась ниже 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.45 мск дешевел на 5,5% за сутки - до 79 823 долларов, ниже 80 тысяч показатель находится впервые с 10 ноября 2024 года.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,23% - в среднем до 80,746 доллара. Динамика также приводится за сутки.В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
https://ria.ru/20250226/bitkoin-2001822385.html
https://ria.ru/20250120/bitkoin-1994559260.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778860572_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b95a7efb662689986a442ac9af39f9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биткоин, сша, дональд трамп
В мире, Биткоин, США, Дональд Трамп
Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже 80 тысяч долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин
Эмблема криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Эмблема криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 5,5%, впервые с ноября 2024 года она опустилась ниже 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.45 мск дешевел на 5,5% за сутки - до 79 823 долларов, ниже 80 тысяч показатель находится впервые с 10 ноября 2024 года.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов
26 февраля, 21:45
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,23% - в среднем до 80,746 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
Электронная валюта биткоин (bitcoin) - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
20 января, 10:09
 
В миреБиткоинСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала