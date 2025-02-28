Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже 80 тысяч долларов
Эмблема криптовалюты биткоин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу снижается на 5,5%, впервые с ноября 2024 года она опустилась ниже 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.45 мск дешевел на 5,5% за сутки - до 79 823 долларов, ниже 80 тысяч показатель находится впервые с 10 ноября 2024 года.
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По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,23% - в среднем до 80,746 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
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