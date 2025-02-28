https://ria.ru/20250228/bespilotnik-2002376225.html

В Удомле фрагменты беспилотника попали в окно квартиры

В Удомле фрагменты беспилотника попали в окно квартиры - РИА Новости, 01.03.2025

В Удомле фрагменты беспилотника попали в окно квартиры

Фрагменты дрона попали в окно жилого дома в Удомле Тверской области, передает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2025

2025-02-28T23:52:00+03:00

2025-02-28T23:52:00+03:00

2025-03-01T03:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

удомля

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Фрагменты дрона попали в окно жилого дома в Удомле Тверской области, передает правительство региона в Telegram-канале.Ранее власти сообщали об отражении атаки беспилотников."Игорь Руденя сообщил: в результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте", — говорится в публикации.Сейчас жителей дома временно размещают в одном из образовательных учреждений населенного пункта. Также власти занимаются ликвидацией последствия инцидента, после которой граждане смогут вернуться в квартиры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

удомля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, удомля, игорь руденя