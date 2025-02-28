https://ria.ru/20250228/bespilotnik-2002251520.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:24:00+03:00
2025-02-28T16:24:00+03:00
2025-02-28T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать восьмого февраля текущего года около 15.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении около 8.15 мск одного вражеского дрона над регионом.
https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001408479.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью