https://ria.ru/20250228/bespilotnik-2002160848.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2025

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 8.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:47:00+03:00

2025-02-28T11:47:00+03:00

2025-02-28T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

смоленская область

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 8.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Утром 28 февраля текущего года около 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу в министерстве сообщили, что ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотника над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

смоленская область

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

курская область, смоленская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность