https://ria.ru/20250228/bespilotnik-2002160848.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.02.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 8.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:47:00+03:00
2025-02-28T11:47:00+03:00
2025-02-28T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
смоленская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 8.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Утром 28 февраля текущего года около 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу в министерстве сообщили, что ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила 22 украинских беспилотника над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, смоленская область, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Смоленская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО утром уничтожила украинский беспилотник над Курской областью