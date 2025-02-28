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В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей - РИА Новости, 28.02.2025
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13:36 28.02.2025 (обновлено: 14:44 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей - РИА Новости, 28.02.2025
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:36:00+03:00
2025-02-28T14:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
ирина волк
московский уголовный розыск
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы при содействии представительства МВД Киргизской Республики в МВД России задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023-го по январь прошлого года", — сообщила она.По словам одного из потерпевших, он по просьбе подруги пришел в кафе, где к нему подошел некий мужчина и попросил выйти на улицу. Там его поджидала группа людей, представившихся полицейскими, которые напали на него и насильно посадили в машину. Затем злоумышленники позвонили другу потерпевшего и попросили приехать на Сретенский бульвар для помощи. В итоге обоих мужчин привезли в квартиру и, угрожая оружием, потребовали по миллиону рублей. Они, испугавшись, согласились передать нужную сумму и получили отсрочку для ее сбора.Как отметили в МВД, на счету у этой банды также похищение двух девушек на Ленинском проспекте: одну удерживали в гостинице, другую — в квартире, требуя деньги. Они отдали вымогателям 400 тысяч рублей. Кроме того, в январе прошлого года преступники в форме полиции проникли в квартиру на Нагатинской набережной и отобрали у жильцов мобильные телефоны и технику, также похитив около 140 тысяч рублей, добавили в ведомстве. "Сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом. Изъято несколько единиц огнестрельного и холодное оружие", — резюмировала Волк.По данным СК, в зависимости от роли каждого злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Разбой", "Вымогательство", "Похищение человека", "Бандитизм", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20250228/novosibirsk-2002105130.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк, московский уголовный розыск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Московский уголовный розыск, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей

МВД: в Москве задержали 7 членов банды, занимавшейся похищением людей

© Ирина Волк/TelegramВ Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы при содействии представительства МВД Киргизской Республики в МВД России задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023-го по январь прошлого года", — сообщила она.
© Ирина Волк/TelegramВ Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
По словам одного из потерпевших, он по просьбе подруги пришел в кафе, где к нему подошел некий мужчина и попросил выйти на улицу. Там его поджидала группа людей, представившихся полицейскими, которые напали на него и насильно посадили в машину.
Затем злоумышленники позвонили другу потерпевшего и попросили приехать на Сретенский бульвар для помощи. В итоге обоих мужчин привезли в квартиру и, угрожая оружием, потребовали по миллиону рублей. Они, испугавшись, согласились передать нужную сумму и получили отсрочку для ее сбора.
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Как отметили в МВД, на счету у этой банды также похищение двух девушек на Ленинском проспекте: одну удерживали в гостинице, другую — в квартире, требуя деньги. Они отдали вымогателям 400 тысяч рублей.
Кроме того, в январе прошлого года преступники в форме полиции проникли в квартиру на Нагатинской набережной и отобрали у жильцов мобильные телефоны и технику, также похитив около 140 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
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"Сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом. Изъято несколько единиц огнестрельного и холодное оружие", — резюмировала Волк.
По данным СК, в зависимости от роли каждого злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Разбой", "Вымогательство", "Похищение человека", "Бандитизм", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
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ПроисшествияМоскваРоссияИрина ВолкМосковский уголовный розыскСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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