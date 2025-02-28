https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html

В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей

В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей - РИА Новости, 28.02.2025

В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей

В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:36:00+03:00

2025-02-28T13:36:00+03:00

2025-02-28T14:44:00+03:00

происшествия

москва

россия

ирина волк

московский уголовный розыск

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы при содействии представительства МВД Киргизской Республики в МВД России задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023-го по январь прошлого года", — сообщила она.По словам одного из потерпевших, он по просьбе подруги пришел в кафе, где к нему подошел некий мужчина и попросил выйти на улицу. Там его поджидала группа людей, представившихся полицейскими, которые напали на него и насильно посадили в машину. Затем злоумышленники позвонили другу потерпевшего и попросили приехать на Сретенский бульвар для помощи. В итоге обоих мужчин привезли в квартиру и, угрожая оружием, потребовали по миллиону рублей. Они, испугавшись, согласились передать нужную сумму и получили отсрочку для ее сбора.Как отметили в МВД, на счету у этой банды также похищение двух девушек на Ленинском проспекте: одну удерживали в гостинице, другую — в квартире, требуя деньги. Они отдали вымогателям 400 тысяч рублей. Кроме того, в январе прошлого года преступники в форме полиции проникли в квартиру на Нагатинской набережной и отобрали у жильцов мобильные телефоны и технику, также похитив около 140 тысяч рублей, добавили в ведомстве. "Сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом. Изъято несколько единиц огнестрельного и холодное оружие", — резюмировала Волк.По данным СК, в зависимости от роли каждого злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Разбой", "Вымогательство", "Похищение человека", "Бандитизм", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

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https://ria.ru/20250227/pokhischenie-2002009978.html

https://ria.ru/20250130/prokuratura-1996476747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, ирина волк, московский уголовный розыск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)