В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
МВД: в Москве задержали 7 членов банды, занимавшейся похищением людей
© Ирина Волк/TelegramВ Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве задержали семь членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы при содействии представительства МВД Киргизской Республики в МВД России задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023-го по январь прошлого года", — сообщила она.
© Ирина Волк/TelegramВ Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством
По словам одного из потерпевших, он по просьбе подруги пришел в кафе, где к нему подошел некий мужчина и попросил выйти на улицу. Там его поджидала группа людей, представившихся полицейскими, которые напали на него и насильно посадили в машину.
Затем злоумышленники позвонили другу потерпевшего и попросили приехать на Сретенский бульвар для помощи. В итоге обоих мужчин привезли в квартиру и, угрожая оружием, потребовали по миллиону рублей. Они, испугавшись, согласились передать нужную сумму и получили отсрочку для ее сбора.
Как отметили в МВД, на счету у этой банды также похищение двух девушек на Ленинском проспекте: одну удерживали в гостинице, другую — в квартире, требуя деньги. Они отдали вымогателям 400 тысяч рублей.
Кроме того, в январе прошлого года преступники в форме полиции проникли в квартиру на Нагатинской набережной и отобрали у жильцов мобильные телефоны и технику, также похитив около 140 тысяч рублей, добавили в ведомстве.
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"Сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом. Изъято несколько единиц огнестрельного и холодное оружие", — резюмировала Волк.
По данным СК, в зависимости от роли каждого злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Грабеж", "Разбой", "Вымогательство", "Похищение человека", "Бандитизм", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".