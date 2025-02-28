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В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе - РИА Новости, 28.02.2025
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12:53 28.02.2025 (обновлено: 13:01 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/baltika-2002185182.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе
В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе
Российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе на фоне полноформатного членства Швеции в НАТО и принимают соответствующие меры, заявил... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:53:00+03:00
2025-02-28T13:01:00+03:00
россия
швеция
прибалтика
дмитрий песков
нато
безопасность
москва
стокгольм (город)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе на фоне полноформатного членства Швеции в НАТО и принимают соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Москва со стороны Стокгольма активизацию военного присутствия в регионе, учитывая первый год нахождения Швеции в НАТО, и вызывает ли это обеспокоенность.Ранее глава военной разведки страны Томас Нильссон заявил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией. Он отметил, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине."В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе (НАТО - ред.), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Нильссона.Швеция стала 32-м государством-членом НАТО в 2024 году.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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россия, швеция, прибалтика, дмитрий песков, нато, безопасность, москва, стокгольм (город)
Россия, Швеция, Прибалтика, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность, Москва, Стокгольм (город)
В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе

Песков: российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРоссийский патрульный катер в Балтийском море
Российский патрульный катер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Российский патрульный катер в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе на фоне полноформатного членства Швеции в НАТО и принимают соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Москва со стороны Стокгольма активизацию военного присутствия в регионе, учитывая первый год нахождения Швеции в НАТО, и вызывает ли это обеспокоенность.
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Ранее глава военной разведки страны Томас Нильссон заявил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией. Он отметил, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине.
«
"В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе (НАТО - ред.), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Нильссона.
Швеция стала 32-м государством-членом НАТО в 2024 году.
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