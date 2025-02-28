https://ria.ru/20250228/bagreeva-2002012352.html
Багреева: посещаемость Портала поставщиков Москвы выросла в 3 раза за 5 лет
Багреева: посещаемость Портала поставщиков Москвы выросла в 3 раза за 5 лет - РИА Новости, 28.02.2025
Багреева: посещаемость Портала поставщиков Москвы выросла в 3 раза за 5 лет
В прошлом году число посетителей московского Портала поставщиков составило 3,3 миллиона уникальных пользователей, данный показатель вырос в три раза по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:15:00+03:00
2025-02-28T09:15:00+03:00
2025-02-28T09:15:00+03:00
мария багреева
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В прошлом году число посетителей московского Портала поставщиков составило 3,3 миллиона уникальных пользователей, данный показатель вырос в три раза по сравнению с 2020 годом, сообщила заместитель мэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева."В этом году Порталу поставщиков исполняется 12 лет. Сегодня он является площадкой для госзакупок межрегионального уровня, и его популярность у предпринимателей и госзаказчиков продолжает расти. В 2024-м портал посетили 3,3 миллиона уникальных пользователей — втрое больше, чем в 2020-м", - отметила Багреева.Она добавила, что в 2024 году самыми активными посетителями данной платформы стали представители столицы, Новосибирска, Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода. Это примерно 78% от общего количества уникальных пользователей.Регулярно столичной платформой пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 регионов страны. Это образовательные и дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения и другие. Свыше 365 тысяч поставщиков из всех регионов России им предлагают собственную продукцию, работы и услуги (всего свыше 3 миллионов наименований).По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, популярность столичной платформы способствует росту количества закупок. Так, в среднем в рабочее время на площадке заключается два контракта в минуту. В 2024 году объем закупок на портале составил 121,7 миллиарда рублей, этот показатель на 20% превысил данные позапрошлогоднего года."Стать поставщиком на портале может как организация, так и индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации", – подчеркнул Пуртов.Для поддержки пользователей в регионах России открывают представительства, в которых специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Еще желающие могут задать свои вопросы по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (работает круглосуточно) или оставить обращение на портале.Функциональным заказчиком портала является департамент столицы по конкурентной политике, техническое развитие курирует московский департамент информационных технологий.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
https://ria.ru/20250227/bagreeva-2001782692.html
https://ria.ru/20241218/moskva-1989785841.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария багреева, москва, поддержка бизнеса
Мария Багреева, Москва, Поддержка бизнеса
Багреева: посещаемость Портала поставщиков Москвы выросла в 3 раза за 5 лет
Мария Багреева: за 5 лет посещаемость Портала поставщиков увеличилась в 3 раза
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В прошлом году число посетителей московского Портала поставщиков составило 3,3 миллиона уникальных пользователей, данный показатель вырос в три раза по сравнению с 2020 годом, сообщила заместитель мэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
"В этом году Порталу поставщиков исполняется 12 лет. Сегодня он является площадкой для госзакупок межрегионального уровня, и его популярность у предпринимателей и госзаказчиков продолжает расти. В 2024-м портал посетили 3,3 миллиона уникальных пользователей — втрое больше, чем в 2020-м", - отметила Багреева.
Она добавила, что в 2024 году самыми активными посетителями данной платформы стали представители столицы, Новосибирска, Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода. Это примерно 78% от общего количества уникальных пользователей.
Регулярно столичной платформой пользуются свыше 58 тысяч заказчиков из 42 регионов страны. Это образовательные и дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения и другие. Свыше 365 тысяч поставщиков из всех регионов России им предлагают собственную продукцию, работы и услуги (всего свыше 3 миллионов наименований).
По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, популярность столичной платформы способствует росту количества закупок. Так, в среднем в рабочее время на площадке заключается два контракта в минуту. В 2024 году объем закупок на портале составил 121,7 миллиарда рублей, этот показатель на 20% превысил данные позапрошлогоднего года.
"Стать поставщиком на портале может как организация, так и индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации", – подчеркнул Пуртов.
Для поддержки пользователей в регионах России открывают представительства, в которых специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Еще желающие могут задать свои вопросы по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (работает круглосуточно) или оставить обращение на портале.
Функциональным заказчиком портала является департамент столицы по конкурентной политике, техническое развитие курирует московский департамент информационных технологий.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".