https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra - РИА Новости, 28.02.2025

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra

"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:08:00+03:00

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экономика

авто

максим соколов

автоваз

lada vesta

эра-глонасс

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя."АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн и функциональные особенности салона новой Lada Iskra, спроектированной с учетом предпочтений молодых клиентов", — говорится в релизе.Салон машины выполнен из надежных и износостойких материалов, а сиденья в различных вариантах обивки обладают анатомическим профилем. Кузов оснащен расширенным пакетом шумоизоляции, в том числе в багажном отделении, двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с механизмом предварительного натяжения."В автомобилях предусмотрена "ЭРА-ГЛОНАСС" и электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме. Стиль Lada Iskra продиктован практичностью автомобиля. Новинка обладает просторным салоном и вместительным багажником: 500 литров у седана и 480 литров у универсала", — добавили в пресс-службе. Подробные технические характеристики Lada Iskra, а также информацию о ценах и оснащении опубликуют дополнительно. Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса "В", в его линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы начать серийное производство модели в первой половине года.

https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html

https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html

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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, эра-глонасс