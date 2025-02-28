"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra
АвтоВАЗ опубликовал дизайн салона новой модели Lada Iskra
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой модели Lada Iskra, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" официально раскрывает дизайн и функциональные особенности салона новой Lada Iskra, спроектированной с учетом предпочтений молодых клиентов", — говорится в релизе.
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Салон машины выполнен из надежных и износостойких материалов, а сиденья в различных вариантах обивки обладают анатомическим профилем. Кузов оснащен расширенным пакетом шумоизоляции, в том числе в багажном отделении, двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с механизмом предварительного натяжения.
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"В автомобилях предусмотрена "ЭРА-ГЛОНАСС" и электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме. Стиль Lada Iskra продиктован практичностью автомобиля. Новинка обладает просторным салоном и вместительным багажником: 500 литров у седана и 480 литров у универсала", — добавили в пресс-службе.
Подробные технические характеристики Lada Iskra, а также информацию о ценах и оснащении опубликуют дополнительно.
Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса "В", в его линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы начать серийное производство модели в первой половине года.
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