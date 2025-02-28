В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики
В Великом Новгороде завели дело на обстрелявшего автобус из пневматики подростка
© СУ СКР по Новгородской области/TelegramПодросток обстрелял автобус из пневматики в Великом Новгороде
Подросток обстрелял автобус из пневматики в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
По данным следствия, в среду вечером 17-летний подозреваемый, находясь в компании пятерых подростков на улице Ломоносова в Великом Новгороде, выстрелил из пневматического пистолета не менее трех раз в проезжающий мимо автобус. В результате были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.
"Действиями подозреваемого причинен имущественный вред в результате повреждения общественного транспорта… Следственным отделом по городу Великий Новгород по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
Уточняется, что все участники происшествия установлены.
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