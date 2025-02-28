https://ria.ru/20250228/avtobus-2002160343.html

В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики

В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики - РИА Новости, 28.02.2025

В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:44:00+03:00

2025-02-28T11:44:00+03:00

2025-02-28T11:47:00+03:00

происшествия

великий новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002160650_57:0:841:441_1920x0_80_0_0_a168c8bcb6ba9b7a869d6b7e67330056.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. По данным следствия, в среду вечером 17-летний подозреваемый, находясь в компании пятерых подростков на улице Ломоносова в Великом Новгороде, выстрелил из пневматического пистолета не менее трех раз в проезжающий мимо автобус. В результате были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали. "Действиями подозреваемого причинен имущественный вред в результате повреждения общественного транспорта… Следственным отделом по городу Великий Новгород по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что все участники происшествия установлены.

https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)