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В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики - РИА Новости, 28.02.2025
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11:44 28.02.2025 (обновлено: 11:47 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/avtobus-2002160343.html
В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики
В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики - РИА Новости, 28.02.2025
В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:44:00+03:00
2025-02-28T11:47:00+03:00
происшествия
великий новгород
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. По данным следствия, в среду вечером 17-летний подозреваемый, находясь в компании пятерых подростков на улице Ломоносова в Великом Новгороде, выстрелил из пневматического пистолета не менее трех раз в проезжающий мимо автобус. В результате были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали. "Действиями подозреваемого причинен имущественный вред в результате повреждения общественного транспорта… Следственным отделом по городу Великий Новгород по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что все участники происшествия установлены.
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происшествия, великий новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде подросток обстрелял автобус из пневматики

В Великом Новгороде завели дело на обстрелявшего автобус из пневматики подростка

© СУ СКР по Новгородской области/TelegramПодросток обстрелял автобус из пневматики в Великом Новгороде
Подросток обстрелял автобус из пневматики в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Подросток обстрелял автобус из пневматики в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против подростка, обстрелявшего из пневматики автобус в Великом Новгороде, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
По данным следствия, в среду вечером 17-летний подозреваемый, находясь в компании пятерых подростков на улице Ломоносова в Великом Новгороде, выстрелил из пневматического пистолета не менее трех раз в проезжающий мимо автобус. В результате были разбиты стекла окон и дверей, пассажиры не пострадали.
"Действиями подозреваемого причинен имущественный вред в результате повреждения общественного транспорта… Следственным отделом по городу Великий Новгород по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
Уточняется, что все участники происшествия установлены.
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ПроисшествияВеликий НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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