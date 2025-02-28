https://ria.ru/20250228/avia-2002199571.html

МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США

МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США - РИА Новости, 28.02.2025

МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США

Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:37:00+03:00

2025-02-28T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России."Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

https://ria.ru/20250228/peregovory-2002198842.html

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сша, россия, в мире, стамбул