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МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США - РИА Новости, 28.02.2025
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13:37 28.02.2025 (обновлено: 13:57 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/avia-2002199571.html
МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США
МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США - РИА Новости, 28.02.2025
МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США
Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:37:00+03:00
2025-02-28T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России."Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
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сша, россия, в мире, стамбул
США, Россия, В мире, Стамбул
МИД рассказал о предложении восстановить прямое авиасообщение с США

МИД РФ: США предложена возможность восстановления прямого авиасообщения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Делегации России и США в ходе встречи в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий, сообщили в МИД России.
"Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
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