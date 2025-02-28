Суд продлил арест экс-мэру Избербаша
Экс-мэру Избербаша Исакову продлили арест по делу о взятке в 3,9 миллиона рублей
© Фото : администрация ИзбербашаМэр Избербаша Магомед Исаков
© Фото : администрация Избербаша
Мэр Избербаша Магомед Исаков. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 марта, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Исаков был задержан и арестован в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. В конце декабря ему продлили арест до 27 февраля.
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"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
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