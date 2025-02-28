https://ria.ru/20250228/anokhin-2002171651.html
Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными
Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными - РИА Новости, 28.02.2025
Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными
Смоленская областная дума 27 февраля приняла региональные законы в сфере пассажирских перевозок, которые сделают поездки жителей безопасными, сообщил губернатор РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:21:00+03:00
2025-02-28T12:21:00+03:00
2025-02-28T12:21:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская областная дума
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Смоленская областная дума 27 февраля приняла региональные законы в сфере пассажирских перевозок, которые сделают поездки жителей безопасными, сообщил губернатор Василий Анохин. "Наводим порядок в сфере пассажирских перевозок. Вчера Смоленская областная дума приняла в качестве региональных законов пакет наших инициатив. Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы движения автобусов и маршруток. В частности, наша задача исключить внезапные исчезновения машин с маршрутов и повышение цен за проезд", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что, согласно новым законам, автобусы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах должны быть подключены к системе спутниковой навигации и передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта. Также общественный транспорт должен быть оборудован для перевозок людей с ограничениями по здоровью, системами климат-контроля, электронным табло, устройствами для безналичной оплаты. Кроме того, закон обязывает перевозчиков соблюдать расписание движения автобусов, не позволяет "перебрасывать" транспорт с менее выгодных маршрутов на более выгодные. А при намерении повысить стоимость проезда за 15 дней уведомить об этом муниципальную администрацию, которая проверит обоснованность такого решения. В итоге жители области получат: современные комфортные автобусы и маршрутки, в которых зимой тепло, а летом – прохладно; соблюдение перевозчиками расписания, регулярность движения общественного транспорта. "Нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Все новые требования вполне выполнимы. Им полностью соответствует и муниципальный общественный транспорт, который мы планируем дальше развивать", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250227/anokhin-2002009047.html
https://ria.ru/20250227/psikhbolnitsa-2001962638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, смоленская областная дума
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская областная Дума
Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными
Василий Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Смоленская областная дума 27 февраля приняла региональные законы в сфере пассажирских перевозок, которые сделают поездки жителей безопасными, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Наводим порядок в сфере пассажирских перевозок. Вчера Смоленская областная дума
приняла в качестве региональных законов пакет наших инициатив. Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы движения автобусов и маршруток. В частности, наша задача исключить внезапные исчезновения машин с маршрутов и повышение цен за проезд", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он добавил, что, согласно новым законам, автобусы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах должны быть подключены к системе спутниковой навигации и передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта. Также общественный транспорт должен быть оборудован для перевозок людей с ограничениями по здоровью, системами климат-контроля, электронным табло, устройствами для безналичной оплаты.
Кроме того, закон обязывает перевозчиков соблюдать расписание движения автобусов, не позволяет "перебрасывать" транспорт с менее выгодных маршрутов на более выгодные. А при намерении повысить стоимость проезда за 15 дней уведомить об этом муниципальную администрацию, которая проверит обоснованность такого решения.
В итоге жители области получат: современные комфортные автобусы и маршрутки, в которых зимой тепло, а летом – прохладно; соблюдение перевозчиками расписания, регулярность движения общественного транспорта.
"Нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Все новые требования вполне выполнимы. Им полностью соответствует и муниципальный общественный транспорт, который мы планируем дальше развивать", - резюмировал глава региона.