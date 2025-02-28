https://ria.ru/20250228/anokhin-2002171651.html

Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными

Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными - РИА Новости, 28.02.2025

Анохин: новые законы сделают поездки жителей в транспорте безопасными

Смоленская областная дума 27 февраля приняла региональные законы в сфере пассажирских перевозок, которые сделают поездки жителей безопасными, сообщил губернатор РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:21:00+03:00

2025-02-28T12:21:00+03:00

2025-02-28T12:21:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Смоленская областная дума 27 февраля приняла региональные законы в сфере пассажирских перевозок, которые сделают поездки жителей безопасными, сообщил губернатор Василий Анохин. "Наводим порядок в сфере пассажирских перевозок. Вчера Смоленская областная дума приняла в качестве региональных законов пакет наших инициатив. Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы движения автобусов и маршруток. В частности, наша задача исключить внезапные исчезновения машин с маршрутов и повышение цен за проезд", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что, согласно новым законам, автобусы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах должны быть подключены к системе спутниковой навигации и передавать в онлайн-режиме информацию о местоположении транспорта. Также общественный транспорт должен быть оборудован для перевозок людей с ограничениями по здоровью, системами климат-контроля, электронным табло, устройствами для безналичной оплаты. Кроме того, закон обязывает перевозчиков соблюдать расписание движения автобусов, не позволяет "перебрасывать" транспорт с менее выгодных маршрутов на более выгодные. А при намерении повысить стоимость проезда за 15 дней уведомить об этом муниципальную администрацию, которая проверит обоснованность такого решения. В итоге жители области получат: современные комфортные автобусы и маршрутки, в которых зимой тепло, а летом – прохладно; соблюдение перевозчиками расписания, регулярность движения общественного транспорта. "Нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Все новые требования вполне выполнимы. Им полностью соответствует и муниципальный общественный транспорт, который мы планируем дальше развивать", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250227/anokhin-2002009047.html

https://ria.ru/20250227/psikhbolnitsa-2001962638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, смоленская областная дума