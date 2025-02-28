На побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута
На двух участках побережья Анапы зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в пятницу на двух участках побережья Анапы, речь идет о территории Джемете и участке пляжа оздоровительного центра "Премьера", сообщили в оперштабе Кубани.
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"28 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на двух территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь идет о пляже Джемете, где зафиксированы небольшие выбросы мазута, а также о мазутной крошке на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.-0-
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