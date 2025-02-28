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В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек - РИА Новости, 28.02.2025
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13:31 28.02.2025 (обновлено: 13:43 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/alushta-2002196767.html
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек - РИА Новости, 28.02.2025
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек
В Алуште на южном берегу Крыма зафиксирована массовая гибель бездомных кошек, готовится обращение в полицию, сообщила глава администрации города Галина Огнёва. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:31:00+03:00
2025-02-28T13:43:00+03:00
алушта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Алуште на южном берегу Крыма зафиксирована массовая гибель бездомных кошек, готовится обращение в полицию, сообщила глава администрации города Галина Огнёва. "Сегодня стало известно о массовой гибели бездомных кошек в районе дома №16 по улице Судакской. Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь! Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены", - написала Огнёва в своем Telegram-канале. По ее словам, администрация города подготовила обращение в полицию для принятия необходимых мер реагирования. При этом она подчеркнула, что в городе уже выделен земельный участок площадью 0,5 га по улице Виноградной для строительства приюта для бездомных животных. "Приглашаем заинтересованных инвесторов принять участие в строительстве данного объекта в городе Алушта", - добавила Огнёва.
https://ria.ru/20250224/krym-2001200827.html
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алушта, происшествия
Алушта, Происшествия
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек

Огнёва: в Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек

© Кадр видео из соцсетейВ Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
В Алуште произошла массовая гибель бездомных кошек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. В Алуште на южном берегу Крыма зафиксирована массовая гибель бездомных кошек, готовится обращение в полицию, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.
"Сегодня стало известно о массовой гибели бездомных кошек в районе дома №16 по улице Судакской. Животные могут не иметь дома, но они имеют право на жизнь и любовь! Подобные варварские действия недопустимы и должны быть пресечены", - написала Огнёва в своем Telegram-канале.
По ее словам, администрация города подготовила обращение в полицию для принятия необходимых мер реагирования.
При этом она подчеркнула, что в городе уже выделен земельный участок площадью 0,5 га по улице Виноградной для строительства приюта для бездомных животных.
"Приглашаем заинтересованных инвесторов принять участие в строительстве данного объекта в городе Алушта", - добавила Огнёва.
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