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Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы - РИА Новости, 28.02.2025
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https://ria.ru/20250228/altay-2002158078.html
Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы
Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы - РИА Новости, 28.02.2025
Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы
Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:32:00+03:00
2025-02-28T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
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улаганский район
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безопасность
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по возвращении в регион вступит в должность, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Как сообщалось, мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года, однако в положенные 7 дней не вступил в должность, так как находился в зоне СВО и ожидал приказа об увольнении из армии. "В четверг 27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения", - говорится в предоставленном агентству комментарии правительства Республики Алтай. Власти пояснили, что Тадышев, избранный главой Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, с 1 по 20 февраля находился в отпуске. Выборы состоялись 9 февраля, а решение избирательной комиссии об избрании вышло 10 февраля. После отпуска, 21 февраля, Тадышев прибыл в свою часть и в настоящее время находится в Донецке.
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политика, республика алтай, улаганский район, донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Политика, Республика Алтай, Улаганский район, Донецк, Безопасность
Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы

Избранный глава Балыктуюльского поселения Денис Тадышев уволен с военной службы

© Фото : Партия "Единая Россия"Денис Тадышев
Денис Тадышев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Денис Тадышев. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по возвращении в регион вступит в должность, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Как сообщалось, мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года, однако в положенные 7 дней не вступил в должность, так как находился в зоне СВО и ожидал приказа об увольнении из армии.
«
"В четверг 27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения", - говорится в предоставленном агентству комментарии правительства Республики Алтай.
Власти пояснили, что Тадышев, избранный главой Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, с 1 по 20 февраля находился в отпуске. Выборы состоялись 9 февраля, а решение избирательной комиссии об избрании вышло 10 февраля. После отпуска, 21 февраля, Тадышев прибыл в свою часть и в настоящее время находится в Донецке.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРеспублика АлтайУлаганский районДонецкБезопасность
 
 
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