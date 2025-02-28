https://ria.ru/20250228/altay-2002158078.html

Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы

Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы - РИА Новости, 28.02.2025

Победитель выборов на Алтае уволился с военной службы

Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:32:00+03:00

2025-02-28T11:32:00+03:00

2025-02-28T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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НОВОСИБИРСК, 28 фев – РИА Новости. Победитель выборов на должность главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, мобилизованный боец Денис Тадышев уволен с военной службы и по возвращении в регион вступит в должность, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Как сообщалось, мобилизованный 25-летний Денис Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года, однако в положенные 7 дней не вступил в должность, так как находился в зоне СВО и ожидал приказа об увольнении из армии. "В четверг 27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения", - говорится в предоставленном агентству комментарии правительства Республики Алтай. Власти пояснили, что Тадышев, избранный главой Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, с 1 по 20 февраля находился в отпуске. Выборы состоялись 9 февраля, а решение избирательной комиссии об избрании вышло 10 февраля. После отпуска, 21 февраля, Тадышев прибыл в свою часть и в настоящее время находится в Донецке.

https://ria.ru/20250227/shturmovik-2001858275.html

республика алтай

улаганский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, республика алтай, улаганский район, донецк, безопасность