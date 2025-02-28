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Эксперт по кибербезу раскрыл обман мошенников под видом Банка России
Эксперт по кибербезу раскрыл обман мошенников под видом Банка России - РИА Новости, 28.02.2025
Эксперт по кибербезу раскрыл обман мошенников под видом Банка России
В поисках чужих денег мошенники не чураются ничем: они рассылают письма гражданам от имени “Центробанка” с обещанием вернуть похищенные средства в особую ячейку РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:33:00+03:00
2025-02-28T03:33:00+03:00
2025-02-28T03:33:00+03:00
технологии
юрий бастрыкин
pgr agency
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В поисках чужих денег мошенники не чураются ничем: они рассылают письма гражданам от имени “Центробанка” с обещанием вернуть похищенные средства в особую ячейку прямо в здании регулятора, рассказал агентству "Прайм" Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency.Они предлагают доверчивым людям использовать сейфовую ячейку на Неглинной улице, где расположено главное здание Банка России. Якобы, таким образом будет обеспечена безопасная сделка.После этого они звонят жертвам уже по телефону, представляются сотрудниками ЦБ."Затем они просят собеседника либо предоставить sms-код "для активации ячейки", либо снять деньги в банкомате и положить их на так называемый специальный счет, который они назовут", — рассказал Бастрыкин.Он напомнил, что Банк России никогда не занимается личными вкладами граждан — в его обязанности входят лишь надзорные функции за банками. В случае сомнений следует лично позвонить в ваш банк по номеру телефона на сайте или на банковской карте. Это единственная гарантия правдивости информации, заключил специалист.
https://ria.ru/20250224/snils-2001189915.html
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технологии, юрий бастрыкин, pgr agency, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, общество
Технологии, Юрий Бастрыкин, PGR agency, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, Общество
Эксперт по кибербезу раскрыл обман мошенников под видом Банка России
PGR Agency: мошенники присылают россиянам письма под видом Банка России