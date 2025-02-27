https://ria.ru/20250227/zhiteli-2001869638.html

Жители Польши обеспокоены действиями Трампа по Украине, показал опрос

Жители Польши обеспокоены действиями Трампа по Украине, показал опрос - РИА Новости, 27.02.2025

Жители Польши обеспокоены действиями Трампа по Украине, показал опрос

Жители Польши испытывают обеспокоенность в связи с действиями президента США Дональда Трампа, направленными на завершение конфликта на Украине, свидетельствуют... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:37:00+03:00

2025-02-27T09:37:00+03:00

2025-02-27T09:38:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Жители Польши испытывают обеспокоенность в связи с действиями президента США Дональда Трампа, направленными на завершение конфликта на Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения IBRiS. Респондентам был задан вопрос: "Повышают ли действия Трампа, в том числе касающиеся завершения конфликта на Украине, ощущение безопасности среди поляков?" Положительно на него ответили 36,5% опрошенных, при этом 56,9% считают иначе. Наибольшую обеспокоенность испытывают сторонники действующих в Польше властей, жители небольших городов и люди с высшим образованием. При этом сторонники оппозиции поддерживают Трампа. По словам генерала-резервиста Мирослава Ружанского, заявления представителей нынешней американской администрации "свидетельствуют об ожидании, что украинская сторона должна вернуть то, что США предоставили для ее безопасности". "Растут сомнения относительно контроля Украины над территориями, исключающие пребывание этой страны в НАТО в будущем", - сказал он в интервью изданию Rzeczpospolita. "Это говорит о том, что сегодня мы имеем дело с определенной какофонией заявлений американских политиков. Поэтому мы можем чувствовать себя, по крайней мере, неуютно", - считает Ружанский. Исследование проводилось 21-22 февраля методом телефонного интервью с участием 1069 респондентов. Данные о погрешности не приводятся. Накануне Трамп сказал, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта. Он также заявил, что в рамках соглашения по минеральным ресурсам с Украиной США получат назад все уже направленные Киеву деньги и даже "значительно больше".

https://ria.ru/20241108/polsha-1982766528.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html

https://ria.ru/20250223/duda-2001066898.html

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в мире, украина, сша, польша, дональд трамп, нато, ibris