https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001980398.html

Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде

Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде - РИА Новости, 27.02.2025

Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:02:00+03:00

2025-02-27T16:02:00+03:00

2025-02-27T16:02:00+03:00

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эммануэль макрон

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Зеленским. В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. "По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона", - написал Гончаренко*.Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома, в администрации президента США сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского на встречу с американским лидером в связи неготовностью соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250226/tramp-2001605993.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html

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в мире, украина, киев, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, верховная рада украины