Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде
Депутат Рады Гончаренко: Макрон мог уговорить Трампа встретиться с Зеленским
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Зеленским.
В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
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"По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона", - написал Гончаренко*.
Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома, в администрации президента США сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского на встречу с американским лидером в связи неготовностью соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.
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