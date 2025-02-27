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Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде - РИА Новости, 27.02.2025
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16:02 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001980398.html
Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде
Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде - РИА Новости, 27.02.2025
Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:02:00+03:00
2025-02-27T16:02:00+03:00
в мире
украина
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франция
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Зеленским. В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине. &quot;По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона&quot;, - написал Гончаренко*.Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома, в администрации президента США сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского на встречу с американским лидером в связи неготовностью соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250226/tramp-2001605993.html
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в мире, украина, киев, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Макрон должен был уговорить Трампа встретиться с Зеленским, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: Макрон мог уговорить Трампа встретиться с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает в сообщении в Telegram-канале, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был уговорить президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Зеленским.
В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
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«

"По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона", - написал Гончаренко*.

Как сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома, в администрации президента США сомневаются в целесообразности приглашения Зеленского на встречу с американским лидером в связи неготовностью соглашения по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаКиевФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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