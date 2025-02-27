https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001854772.html

"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского

"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025

"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского

Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:18:00+03:00

2025-02-27T07:18:00+03:00

2025-02-27T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble."Подписанием этого договора с Трампом он (Зеленский. — Прим. ред.) надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого", — сказал он.Дизен считает, что Зеленский изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его принимать подобные решения не в пользу своей страны.США же, в свою очередь, продолжил эксперт, не рассматривают эту сделку как помощь Украине. В глазах Вашингтона она носит исключительно экономический характер."Я думаю, что это очень темная глава для Украины", — резюмировал профессор.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По словам главы киевского режима, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20250227/garantii-2001850127.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп