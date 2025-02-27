Рейтинг@Mail.ru
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 27.02.2025 (обновлено: 11:01 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001854772.html
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 27.02.2025
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского
Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:18:00+03:00
2025-02-27T11:01:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797628_375:388:3072:1905_1920x0_80_0_0_1217629f05ff3f956c2073efc216fb15.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble."Подписанием этого договора с Трампом он (Зеленский. — Прим. ред.) надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого", — сказал он.Дизен считает, что Зеленский изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его принимать подобные решения не в пользу своей страны.США же, в свою очередь, продолжил эксперт, не рассматривают эту сделку как помощь Украине. В глазах Вашингтона она носит исключительно экономический характер."Я думаю, что это очень темная глава для Украины", — резюмировал профессор.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По словам главы киевского режима, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
https://ria.ru/20250227/garantii-2001850127.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001847558.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001797628_535:290:2879:2048_1920x0_80_0_0_ee24c2ebc7d8f19c2a026283d065d175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского

Профессор Дизен: Зеленский хочет соглашение с США, чтобы сохранить легитимность

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble.
"Подписанием этого договора с Трампом он (Зеленский. — Прим. ред.) надеется на то, что это восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В США предупредили о войне с Россией после визита Зеленского
05:10
Дизен считает, что Зеленский изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его принимать подобные решения не в пользу своей страны.
США же, в свою очередь, продолжил эксперт, не рассматривают эту сделку как помощь Украине. В глазах Вашингтона она носит исключительно экономический характер.
«
"Я думаю, что это очень темная глава для Украины", — резюмировал профессор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Украина может забыть о НАТО, заявил Трамп
Вчера, 20:44
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.
Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По словам главы киевского режима, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Уже мешает": в Раде раскрыли, кто свергнет Зеленского
03:44
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала