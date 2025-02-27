"Темная глава": на Западе заявили об отчаянном шаге Зеленского
Профессор Дизен: Зеленский хочет соглашение с США, чтобы сохранить легитимность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стремится подписать соглашение о природных ресурсах, чтобы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на платформе Rumble.
Дизен считает, что Зеленский изо всех сил цепляется за власть и за свой режим, что заставляет его принимать подобные решения не в пользу своей страны.
США же, в свою очередь, продолжил эксперт, не рассматривают эту сделку как помощь Украине. В глазах Вашингтона она носит исключительно экономический характер.
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"Я думаю, что это очень темная глава для Украины", — резюмировал профессор.
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Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким образом 500 миллиардов долларов.
Позже Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности. При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По словам главы киевского режима, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Американский президент, в свою очередь, подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.