https://ria.ru/20250227/zaharova-2001999593.html

Захарова назвала заявления главы Минобороны Франции расизмом

Захарова назвала заявления главы Минобороны Франции расизмом - РИА Новости, 27.02.2025

Захарова назвала заявления главы Минобороны Франции расизмом

Заявление главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о якобы существующей возможности использования Россией неких "славянских и чеченских сетей" для подготовки РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:59:00+03:00

2025-02-27T16:59:00+03:00

2025-02-27T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заявление главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о якобы существующей возможности использования Россией неких "славянских и чеченских сетей" для подготовки терактов на французской территории граничит с расизмом и вызывает отвращение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В сообщении на сайте министерства приводится комментарий Захаровой об упомянутой министром якобы существующей возможности использования Россией "славянских и чеченских сетей, которые могут планировать проведение террористических акций на территории Франции" для "гибридной войны". "Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются демонизировать нашу страну, внедрять в массовое сознание образ врага... Однако ксенофобские, граничащие с расистскими высказывания С. Лекорню выбиваются даже из этого ряда", - говорится в комментарии. Стремление стигматизировать этнические группы путем возложения на них ответственности за террористические преступления, которых они не совершали, разжигая этим межнациональную рознь, вызывает отвращение, отметила Захарова. "Похоже, слишком плотное общение с неонацистским режимом в Киеве приводит к тому, что министр сам проникся его идеологией. Хотелось бы также уточнить у С. Лекорню, какой смысл он вкладывает в понятие "славянские сети". Кого конкретно он имеет в виду?", - добавила она.

https://ria.ru/20250227/lekornyu-2001926929.html

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в мире, россия, киев, мария захарова, себастьян лекорню, минобороны франции