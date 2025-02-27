https://ria.ru/20250227/zaharova-2001927747.html
Захарова прокомментировала слова Трампа о заморозке конфликта на Украине
Захарова прокомментировала слова Трампа о заморозке конфликта на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Захарова прокомментировала слова Трампа о заморозке конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп понимает, что требовать территориальные уступки от России на Украине будет сложно, его позиция напрямую соотносится со словами главы РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:18:00+03:00
2025-02-27T13:18:00+03:00
2025-02-27T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что требовать территориальные уступки от России на Украине будет сложно, его позиция напрямую соотносится со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности заморозки конфликта по линии соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. "Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают", - сказала Захарова журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html
https://ria.ru/20250227/bolton-2001916413.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Трампа о заморозке конфликта на Украине
Захарова: Трамп понимает, что требовать территориальные уступки от России сложно