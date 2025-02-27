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В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы - РИА Новости, 27.02.2025
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09:35 27.02.2025 (обновлено: 09:45 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/youtube-2001869217.html
В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы
В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы
Требование соблюдать российские законы касается и YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:35:00+03:00
2025-02-27T09:45:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
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технологии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование соблюдать российские законы касается и YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву он отметил, что запрет Facebook* и Instagram* в РФ связан не с отношениями между Россией и США, а с требованиями российских законов. По его словам, Meta* и другие компании могут и не ждать восстановления доверия между двумя странами, а "выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию". "Это всех касается, конечно", - отметил Песков на просьбу уточнить, касается ли это требование также и YouTube.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
https://ria.ru/20241008/hinshtejn-1977050029.html
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россия, сша, дмитрий песков, youtube, технологии
Россия, США, Дмитрий Песков, YouTube, Технологии
В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы

Песков: требование соблюдать законы РФ касается всех, в том числе YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование соблюдать российские законы касается и YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву он отметил, что запрет Facebook* и Instagram* в РФ связан не с отношениями между Россией и США, а с требованиями российских законов. По его словам, Meta* и другие компании могут и не ждать восстановления доверия между двумя странами, а "выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию".
"Это всех касается, конечно", - отметил Песков на просьбу уточнить, касается ли это требование также и YouTube.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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