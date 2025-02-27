https://ria.ru/20250227/youtube-2001869217.html

В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы

В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы - РИА Новости, 27.02.2025

В Кремле напомнили о требовании к YouTube соблюдать законы

Требование соблюдать российские законы касается и YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:35:00+03:00

2025-02-27T09:35:00+03:00

2025-02-27T09:45:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

youtube

технологии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Требование соблюдать российские законы касается и YouTube, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву он отметил, что запрет Facebook* и Instagram* в РФ связан не с отношениями между Россией и США, а с требованиями российских законов. По его словам, Meta* и другие компании могут и не ждать восстановления доверия между двумя странами, а "выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию". "Это всех касается, конечно", - отметил Песков на просьбу уточнить, касается ли это требование также и YouTube.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

https://ria.ru/20241008/hinshtejn-1977050029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, youtube, технологии