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Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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06:32 27.02.2025 (обновлено: 06:48 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/yaponiya-2001853250.html
Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ
Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил президенту США Дональду Трампу, что Токио хотел бы закупить большие транспортные самолеты, согласно данным... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:32:00+03:00
2025-02-27T06:48:00+03:00
япония
сша
токио
дональд трамп
сигэру исиба
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил президенту США Дональду Трампу, что Токио хотел бы закупить большие транспортные самолеты, согласно данным источников, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III, передает агентство Киодо. Транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III были сняты с производства в 2015 году, таким образом, Япония может закупить лишь воздушные суда, бывшие в употреблении. Тем не менее приобретение этих самолетов могло бы повысить возможности сил самообороны Японии по переброске грузов и личного состава. Таким образом японский премьер хотел действовать на опережение и предупредить намерение Трампа потребовать от Японии повышения оборонных расходов. Президент Трамп приветствовал такое пожелание Японии, в японском правительстве в качестве наиболее вероятного самолета обсуждается С-17. Премьер-министр Исиба, в послужной список которого входит и служба на посту министра обороны, начал рассмотрение возможности приобретения этого самолета еще в октябре, когда вступил в должность.При этом агентство упоминает высокую цену самолетов. Так, покупка десяти самолетов С-17 в 2010 году обошлась Индии в 4,1 миллиарда долларов.Агентство отмечает, что возможность закупки этого самолета рассматривалась в 1990-2000-е годы, но была отклонена из-за того, что часть военных аэродромов японских сил самообороны не приспособлена для его взлетов и посадок. Опасения на этот счет высказывает часть военных министерства обороны и сейчас.
https://ria.ru/20250221/japonija-2000746589.html
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япония, сша, токио, дональд трамп, сигэру исиба
Япония, США, Токио, Дональд Трамп, Сигэру Исиба
Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ

Kyodo: Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США

© AP Photo / Aijaz RahiВоеннослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III
Военнослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Военнослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III. Архивное фото
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил президенту США Дональду Трампу, что Токио хотел бы закупить большие транспортные самолеты, согласно данным источников, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III, передает агентство Киодо.
Транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III были сняты с производства в 2015 году, таким образом, Япония может закупить лишь воздушные суда, бывшие в употреблении. Тем не менее приобретение этих самолетов могло бы повысить возможности сил самообороны Японии по переброске грузов и личного состава.
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Таким образом японский премьер хотел действовать на опережение и предупредить намерение Трампа потребовать от Японии повышения оборонных расходов. Президент Трамп приветствовал такое пожелание Японии, в японском правительстве в качестве наиболее вероятного самолета обсуждается С-17. Премьер-министр Исиба, в послужной список которого входит и служба на посту министра обороны, начал рассмотрение возможности приобретения этого самолета еще в октябре, когда вступил в должность.
При этом агентство упоминает высокую цену самолетов. Так, покупка десяти самолетов С-17 в 2010 году обошлась Индии в 4,1 миллиарда долларов.
Агентство отмечает, что возможность закупки этого самолета рассматривалась в 1990-2000-е годы, но была отклонена из-за того, что часть военных аэродромов японских сил самообороны не приспособлена для его взлетов и посадок. Опасения на этот счет высказывает часть военных министерства обороны и сейчас.
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ЯпонияСШАТокиоДональд ТрампСигэру Исиба
 
 
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