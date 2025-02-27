Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США, сообщают СМИ
Kyodo: Япония хотела бы купить транспортные самолеты у США
© AP Photo / Aijaz RahiВоеннослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III
© AP Photo / Aijaz Rahi
Военнослужащие ВВС США в самолете Boeing C-17A Globemaster III. Архивное фото
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил президенту США Дональду Трампу, что Токио хотел бы закупить большие транспортные самолеты, согласно данным источников, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III, передает агентство Киодо.
Транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III были сняты с производства в 2015 году, таким образом, Япония может закупить лишь воздушные суда, бывшие в употреблении. Тем не менее приобретение этих самолетов могло бы повысить возможности сил самообороны Японии по переброске грузов и личного состава.
Таким образом японский премьер хотел действовать на опережение и предупредить намерение Трампа потребовать от Японии повышения оборонных расходов. Президент Трамп приветствовал такое пожелание Японии, в японском правительстве в качестве наиболее вероятного самолета обсуждается С-17. Премьер-министр Исиба, в послужной список которого входит и служба на посту министра обороны, начал рассмотрение возможности приобретения этого самолета еще в октябре, когда вступил в должность.
При этом агентство упоминает высокую цену самолетов. Так, покупка десяти самолетов С-17 в 2010 году обошлась Индии в 4,1 миллиарда долларов.
Агентство отмечает, что возможность закупки этого самолета рассматривалась в 1990-2000-е годы, но была отклонена из-за того, что часть военных аэродромов японских сил самообороны не приспособлена для его взлетов и посадок. Опасения на этот счет высказывает часть военных министерства обороны и сейчас.
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