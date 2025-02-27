https://ria.ru/20250227/yandeks-2001877820.html

"Яндекс" выплатил белым хакерам 50 миллионов рублей за поиски уязвимостей

"Яндекс" выплатил белым хакерам 50 миллионов рублей за поиски уязвимостей - РИА Новости, 27.02.2025

"Яндекс" выплатил белым хакерам 50 миллионов рублей за поиски уязвимостей

"Яндекс" в 2024 году выплатил белым хакерам более 50 миллионов рублей за поиск уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании, число участников программы... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:06:00+03:00

2025-02-27T10:06:00+03:00

2025-02-27T10:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Яндекс" в 2024 году выплатил белым хакерам более 50 миллионов рублей за поиск уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании, число участников программы "Охота за ошибками" выросло на 40% - до 749 исследователей, говорится в релизе компании. "Яндекс подвел ежегодные итоги программы "Охота за ошибками", которая посвящена поиску уязвимостей в сервисах и инфраструктуре компании. В 2024 году в ней участвовало 749 исследователей - это на 40% больше, чем годом ранее. Участники заработали 50,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Самый большой заработок одного белого хакера составил 5,9 миллиона рублей - он прислал 28 отчетов об уникальных ошибках. Второе и третье место заняли "охотники" с выплатами в 3,6 и 3 миллиона рублей. Все найденные критичные ошибки были исправлены. Отмечается, что в 2025 году "Яндекс" выделит 100 миллионов рублей на вознаграждения участников "Охоты за ошибками". В 2023 году "Яндекс" выплатил участникам программы 70 миллионов рублей. "В 2024 году в программе прошло четыре конкурса: для мобильных приложений, Доставки, Диалогов и Едадила. Каждый конкурс - это возможность сосредоточить внимание исследователей на определенных сервисах или направлениях безопасности. Награды в конкурсах увеличены в несколько раз по сравнению со стандартными выплатами. Кроме того, Yandex Cloud и мобильные приложения были выделены из общего списка в отдельные направления "Охоты за ошибками", - рассказали в "Яндексе". Впервые "Охота за ошибками" была запущена в 2012 году, это постоянная программа компании для "этичных" хакеров, то есть тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах компаний в сфере информационных технологий и сообщает им об этом за награду.

https://ria.ru/20250130/yandeks-1996383540.html

https://ria.ru/20241218/jandeks-1989811417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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