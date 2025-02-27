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Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2025

Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в Таганском суде... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:17:00+03:00

2025-02-27T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp оштрафовали на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства. В статье КоАП идет речь о повторном нарушении законодательства в области персональных данных. Максимальное наказание для юридических лиц — штраф в 18 миллионов рублей.WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения. Принадлежит американской компании Meta*.Как отмечал заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, если WhatsApp не будет соблюдать российское законодательство в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ, то шансы на его блокировку увеличатся.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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