https://ria.ru/20250227/vzryvy-2001837138.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное". РИА Новости, 27.02.2025

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2025-02-27T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное". "В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве с 00.15 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины