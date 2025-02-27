https://ria.ru/20250227/vyplaty-2001834343.html
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ - РИА Новости, 27.02.2025
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ
Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:14:00+03:00
2025-02-27T00:14:00+03:00
2025-02-27T00:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c495b75907dac1a0c3ec960d2683176.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение установленной Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2025 года № 15 "О единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан.
https://ria.ru/20250124/veterany-1995245396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8b70b3ee4cefc877185cdf2a4e656cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны