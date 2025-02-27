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Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ

Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ - РИА Новости, 27.02.2025

Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ

Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:14:00+03:00

2025-02-27T00:14:00+03:00

2025-02-27T00:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение установленной Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2025 года № 15 "О единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан.

https://ria.ru/20250124/veterany-1995245396.html

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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне