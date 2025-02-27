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Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ - РИА Новости, 27.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vyplaty-2001834343.html
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ - РИА Новости, 27.02.2025
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ
Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:14:00+03:00
2025-02-27T00:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение установленной Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2025 года № 15 "О единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан.
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общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам ВОВ

Правительство обсудит выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит единовременную выплату некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение установленной Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2025 года № 15 "О единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан.
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